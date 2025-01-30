«Авито Работа»: 72% россиян повысили свой доход в 2024 году

«Авито Работа» опросила более семи тыс. работающих россиян, чтобы узнать, как прошел их 2024 г. в карьерном плане и какие профессиональные перемены они ожидают в 2025 г. Опрос показал, что уровень дохода 72% трудоустроенных россиян в 2024 г. повысился по сравнению с 2023 г. При этом примерно каждый пятый респондент (17%) отметил, что его заработок в 2024 г. вырос значительно. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В 2024 г. каждому третьему (33%) работающему россиянину увеличили заработную плату без повышения в должности, а каждый десятый (10%) перешел на новую позицию на текущем месте работы. Молодежь 18-24 (17%) и 25-34 лет (13%) чаще более взрослых респондентов занимала новую должность на текущем месте работы. Еще 9% трудоустроились в новую компанию, а 10% опрошенных хоть и не получили повышения в прошлом году, но ожидают его в ближайшее время.

Эксперты также выяснили, какие шаги планируют предпринять россияне в 2025 г. для повышения уровня своего дохода. Согласно данным исследования, почти треть (31%) опрошенных штатных сотрудников планируют в новом году попробовать формат подработки. Среди других популярных карьерных планов россиян — повышение квалификации (18%), а также поиск работы в новой для них (более престижной или высокооплачиваемой) отрасли (17%).

В 2025 г. наибольшая доля опрошенных (19%) хотели бы повысить свой ежемесячный заработок на 21–30% относительно прошлого года. 18% респондентов высказали желание зарабатывать в месяц на 41–50% больше, чем годом ранее, 15% россиян сообщили, что будут довольны увеличением дохода на 11–20%. 11% участников опроса указали, что хотят повышения заработка на 31–40% год к году, а каждый десятый (10%) респондент хотел бы увеличить свой ежемесячный доход более, чем вдвое.

Несмотря на то, что некоторые россияне поделились планами на смену работы, обучение новой профессии и открытие собственного дела, большинство (65%) респондентов все же не планируют приступать к поиску нового места в ближайшее время — весной этого года. В целом по России 64% опрошенных сказали, что довольны или скорее довольны своей текущей карьерой. Интересно, что чаще других об этом говорили представители молодежи от 18 до 24 лет (69%) и работники старше 65 лет (74%).

Результаты опроса показали, что об удовлетворенности своей карьерой зачастую сообщали работники фитнес-клубов и бьюти-индустрии (85%), сферы искусства и развлечений (78%), гостиничного бизнеса и туризма (78%). Успех своего профессионального пути также высоко оценивают сотрудники сферы архитектуры и дизайна (77%), медицины и фармацевтики (73%), ИT и телекоммуникаций (72%), сельского хозяйства и агропромышленности (71%), строительства (69%).