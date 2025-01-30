Банк «Русский Стандарт»: 16% составила доля онлайн-чатов, в которых россияне активно использовали язык символов в 2024 году

«Русский Стандарт» изучил, как клиенты используют язык эмодзи в онлайн-диалогах с сотрудниками банка. Символом-лидером в 2024 г. стал «класс». Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт» .

Россияне стали более активно пользоваться языком символов при общении с банком в онлайн-сервисах. Так, по итогам 2024 г. доля таких диалогов, в которых активно используется язык идеограмм, выросла до 16% с 15% годом ранее.

По данным банка «Русский Стандарт», топ-5 самых часто встречающихся символов при онлайн-общении клиента с банком в минувшем году выглядит следующим образом: «класс»; «улыбка»; «прошу» / «спасибо»; «рукопожатие»; «ок».

Как показала статистика банка, женщины лидируют по «эмоциональности» в онлайне. Так, 53% диалогов, в которых активно используется язык символов пришелся на женщин. 47% – на мужчин.

Язык эмодзи с каждым годом все активнее используется и сотрудниками банка, чат-ботом в его онлайн-сервисах. Главный плюс – упрощение общения и эффективный инструмент невербального общения.

Методология: в рамках исследования были изучены самые популярные эмодзи, которые чаще всего использовали клиенты при онлайн-общении онлайн-сервисах банка« Русский Стандарт» за 2024 и 2023 гг.