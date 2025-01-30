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Для посетителей главных катков Волгограда разогнали мобильный интернет МТС

Цифровая экосистема МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Волгограда. Модернизация телеком-оборудования позволила увеличить на четверть скорость мобильного интернета для посетителей главных катков города – «Лагуна» в парке ЦПКиО, «Раздолье» в пойме р. Царица, «Новое поколение» и «Прайд». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации сети в Центральном, Дзержинском и Красноармейском районах Волгограда скорость мобильного интернета выросла на 25%. В том числе и на территории популярных объектов активного зимнего отдыха волгоградцев. Любители смогут оценить новую скорость передачи данных на одном из самых больших ледовых катков города с видом на Волгу – «Лагуна» в парке ЦПКиО, катке «Раздолье» в пойме р. Царица, который отличается красивым видом на Астраханский мост. Кроме того, скорость интернета увеличилась и на территории крытых катков – «Новое поколение» в микрорайоне Семь ветров, открытом на базе спортивной школы, и «Прайд», который находится в одноименном спорткомплексе. Обновленная сеть 4G обеспечит местных жителей и посетителей спортивно-развлекательных центров скоростным интернетом и позволит с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами.

«Посещение катков – традиционное зимнее развлечение волгоградцев. Даже несмотря на теплую зиму, с началом сезона мы традиционно видим всплеск интернет-трафика в локациях, где расположены крупные катки. Так, по данным платформы «МТС Геоэффект», самым посещаемым катком в первые месяцы зимы стал каток «Раздолье» — его выбирали около 43% любителей зимних видов развлечений из Волгограда, на втором месте по популярности каток «Новое поколение» с долей 33%, на третьем каток «Лагуна» — его выбрали около 16% посетителей катков. С помощью Big Data мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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