Hybrid увеличил выручку на 157,9% по итогам 2024 года

AdTech-экосистема Hybrid в 2024 г. увеличила мировую выручку на 157,9%. Hybrid состоит из пяти бизнес-юнитов: Hybrid Platform, VOX, Hybe, Flamp и Hybrid Metaverse. Сегодня продукты компании дают доступ к 95% трафика по всему миру. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Общее количество рекламных кампаний, запущенных через Hybrid Platform в 2024 г. на 180% больше, чем в 2023 г., а общее количество рекламодателей увеличилось на 17%.

В среднем с помощью Hybrid реклама ежедневно показывается более, чем в 100 странах и 500 городах мира. Количество охваченных пользователей по всему миру достигает 1,1 млрд в сутки, а кликов — 1 млн.

Hybrid инвестировал в R&D и новые направления более 500 млн руб. в 2024 г. За 2024 г. компания запустила семь инструментов с использованием ИИ и ML: Copilot, Hybe Assist, «Контроллер холодного старта», SmartBid, Creative Optimization, Creative Craft и Smart List. Также рекламодателям стали доступны Ensemble-модели для рекламы мобильных приложений, новые форматы для размещения In-content Plus и In-video и модель закупки рекламы по CPM в Roblox. Кроме того, усовершенствовалась платформа для работы с креативами Flamp: появился модуль фидов и поддержка Lottie-анимации и интерактивных баннеров.

В 2024 г. компания вышла на рынки Вьетнама и Латинской Америки. Сегодня Hybrid присутствует в 12 странах, таких как Россия, Индия, Индонезия, Мексика, Кипр, Казахстан и некоторые страны Европы. В этих странах компания функционирует как независимое юридическое лицо или через партнера. Количество сотрудников в компании увеличилось на 34%.

Также в 2024 г. Hybrid запустил собственные образовательные проекты – Hybrid AdOps School и Hybrid Training Hub. Первый проект направлен на подготовку молодых диджитал-специалистов с возможностью дальнейшего трудоустройства как в Hybrid, так и в компании-партнеры школы. Всего на первый поток поступили 54 студента, 63% из которых успешно прошли обучение. Hybrid Training Hub работает в формате онлайн-академии, в которой изучаются современные технологии в маркетинге и рекламе. Всего за 2024 г. было проведено 43 вебинара с 27 спикерами, а на мероприятия зарегистрировалось более 1550 слушателей.

«Мы плотно взаимодействуем с участниками рынка и нашими заказчиками и видим запрос на внедрение новых технологий, упрощающих работу с рекламными кампаниями. Именно поэтому в 2024 году мы сосредоточились на разработке инновационных продуктов с использованием ИИ, которые упрощают работу рекламодателя при запуске и анализе рекламных кампаний. В целом этот год был непростым для всех, но благодаря усилиям команды Hybrid, мы смогли достигнуть высоких показателей и планируем продолжать в том же направлении», — сказал основатель и Global CEO AdTech-экосистемы Hybrid Дмитрий Чеклов.