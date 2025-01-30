ИТ-компания IBS организовала коммуникации с помощью «Контур.Толка»

Теперь сервис используют более 4000 специалистов по всей стране. В онлайн-формате проводят внутренние совещания, переговоры с заказчиками и масштабные конференции. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Толк» — пространство для коммуникаций. Позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки с коллегами в защищенной среде. Сервис можно встроить в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API интегрировать решение с любыми внутренними системами. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

IBS решает задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности, оказывая услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления данными, разработки, тестирования и сопровождения ПО, обеспечения кибербезопасности.

Структура организации распределенная, проектные команды работают в разных городах, поэтому сервис онлайн-коммуникаций востребован. При подборе решения на российском рынке IBS искала сервис, который позволит организовать онлайн-взаимодействие и коммуникации между сотрудниками.

Среди возможностей, на которые обращали внимание: интеграция с почтовым приложением, подключение не менее 400 участников к встрече, настройка виртуального фона, простая работа с записями встреч, интуитивность всех действий для пользователя, удаленное управление, стабильная работа с несколькими аудио- и видеоустройствами пользователя.

На первом этапе решения оценивали специалисты ИТ-департамента IBS, а после этого — сотрудники, которые активно пользуются сервисом онлайн-встреч. По итогам тестирования выбрали «Контур.Толк». Сервис соответствовал всем требованиям компании, необходимые возможности были доступны сразу — без дополнительной разработки.

Денис Николаев, начальник организационного отдела департамента информационных технологий IBS: «Переход на «Контур.Толк» был комфортным для нашей команды и не нарушил существующих бизнес-процессов. Пользователи быстро перешли на новое решение, обладающее всеми необходимыми для работы опциями».

Теперь в «Контур.Толке» сотрудники IBS проводят рабочие встречи и мероприятия: встречи один на один, совещания рабочих групп, встречи департаментов, вебинары, презентации ИТ-решений заказчикам, собеседования с кандидатами.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Наша задача — развивать «Контур.Толк» как единое пространство для коммуникаций. Доступ к видеосвязи, мессенджеру, платформе для вебинаров в одном окне позволяет бизнесу снизить операционные издержки на поддержку продуктов и обеспечить удобство работы для пользователей.