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«МегаФон» назвал самые интернет-активные села Забайкалья

В Забайкальском крае лидерами по интернет-активности среди сельских поселений стали жители Усть-Наринзора. Среднемесячный объем мобильного трафика на одного абонента в 2024 г. здесь составил почти 13 ГБ. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав обезличенные данные с базовых станций в небольших сёлах региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На втором месте село Трубачево, абоненты через мобильные устройства пропускают почти 11 ГБ информации каждый месяц. Третьими стали жители Староцурухайтуя — у одного пользователя в среднем ежемесячно на соцсети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и другие цифровые сервисы уходит 6,2 ГБ. Замыкают топ-5 села Жимбира и Усть-Иля со средним объемом трафика пять и два ГБ соответственно.

За 2024 г. оператор улучшил инфраструктуру как в крупнейших городах, так и в малочисленных поселениях Забайкалья, что позволило увеличить емкость транспортной сети и повысить скорости мобильного интернета в 13 районах края. Это дает их жителям равные цифровые возможности в использовании преимуществ связи 4-го поколения (4G/LTE). Загрузка сайтов и приложений, обмен крупными файлами для сельчан теперь проходят быстрее. Благодаря увеличенной ёмкости использовать скоростной интернет получится у большего числа абонентов «МегаФона» одновременно без «зависаний». Среди прочего это упростило многие бизнес-процессы, дистанционную работу и учебу. Сигнал остаётся устойчивым и чётким – как на улицах, так и внутри помещений.

«Задача оператора — развитие инфраструктуры на территории всего Забайкальского края. Только в прошлом году наши инженеры модернизировали более 50 базовых станций как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах края. Наибольшее влияние работы оказали на абонентов в Агинском, Дульдургинском, Чернышевском и Карымском районах. Это позволит обеспечить солидный запас как по емкости сети, так и по надёжности передачи данных для постоянно растущих потребностей абонентов», — сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.

Вместе с тем жители Забайкальского края за 2024 г. стали больше использовать мобильный интернет в повседневной жизни. Трафик с января по декабрь вырос на 16%, при этом объем голосового общения увеличился на 6% и сегодня в среднем один абонент в регионе ежемесячно разговаривает около полутора часов.

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