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«МегаФон» включил 4G в астраханской глубинке

Жители села Барановка и поселка Костюбе, а это почти 1,2 тыс. человек, — теперь могут общаться с родными по видеосвязи, дистанционно учиться, удаленно работать, пользоваться госуслугами и развлекательными сервисами. «МегаФон» установил телеком-объекты с поддержкой LTE в двух населённых пунктах Астраханской области.

Раньше в населенных пунктах был доступен слабый мобильный сигнал, который «добивал» от соседних базовых станций. Чтобы разгрузить цифровое оборудование и увеличить пропускную способность, инженеры запустили среднечастотные диапазоны сети четвёртого поколения (4G), которые обеспечивают широкое покрытие и стабильную передачу данных в жилых домах, административных зданиях и социальных учреждениях.

Теперь максимальная скорость мобильного интернета в Костюбе составляет 120 Мбит/с и 125 Мбит/с — в Барановке. Этого достаточно, чтобы за 15 секунд выгрузить учебники размером 250 Мбайт, которые необходимы одиннадцатикласснику для подготовки к ЕГЭ.

При этом в Барановке «МегаФон» стал единственным поставщиком связи для местных жителей.

«Год к году потребление трафика в сельских поселениях выросло в 1,8 раз, как показывает обезличенная статистика. При этом в регионе на абонентов в малых населенных пунктах приходится 45% общего расхода данных. Чтобы клиенты с комфортом загружали сервисы, которые для горожан обыденны, в 2024 г. техническая служба оператора провела апгрейд сети, который коснулся сел и поселков Наримановского, Красноярского, Володарского, Камызякского и Приволжского районов», — сказал Николай Макаров, директор «МегаФона» в Астраханской области.

Кроме того, новая инфраструктура обеспечила комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума, что актуально на берегу Волги.

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