CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

На предприятиях Кольского Заполярья чаще проводят онлайн-совещания перед обедом

Цифровая экосистема МТС проанализировала активность пользователей платформы для коммуникаций «МТС Линк» и выяснила, что количество деловых мероприятий, проведенных в онлайн-формате, в Мурманской области выросло более чем в четыре раза в 2024 г. год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков, самыми активными участниками деловых онлайн-коммуникаций в прошлом году стали сотрудники компаний из сферы информационных технологий, которые, как правило, проводят по несколько мероприятий такого формата в день. На втором месте по количеству онлайн-сессий оказались сотрудники учреждений административного сектора и государственных предприятий в разных районах области. На них приходится почти треть от всех проведенных в регионе конференций. Замыкают тройку лидеров по организации удаленных переговоров частные организации из сферы здравоохранения.

В целом в 2024 г. пользователи проводили онлайн-встречи втрое чаще, чем вебинары. При этом количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе выросло на 13% по сравнению с 2023 г. В Мурманске период деловой активности в формате онлайн-конференций фиксируется с 10 утра и до 21 часа. При этом самое активное с точки зрения коммуникаций время - с 12 до 13 часов.

Трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Самая популярная – включение замены или размытия фона, ее выбирает почти половина пользователей. На втором месте — шумоподавление. И на третьем по популярности стало использование искусственного интеллекта в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары.

«Мы постоянно анализируем спрос на различные цифровые решения для бизнеса в регионе, чтобы выявлять и закрывать потребности. По итогам 2024 г. в Мурманской области мы наблюдаем повышение лояльности предприятий к удаленному формату деловых коммуникаций. Например, в прошлом году мы также зафиксировали в регионе рост закупок виртуальных рабочих мест (VDI). Это решение позволяет компаниям создавать для своих сотрудников виртуальные компьютеры в облаке. Работники могут подключаться к ним по специальным каналам связи из любой точки страны», – сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США готовят закон для уничтожения пиратских сайтов во всех странах мира

Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram***

На Ozon, Wildberries и «Авито» по паспорту. Россиян хотят заставить регистрироваться в онлайн-магазинах и сайтах объявлений через «Госуслуги»

Выплаты авторам контента в «Вконтакте» выросли на 28%

Экономике России требуется около 100 тысяч программистов для разработки ИТ-продуктов

Разозленные наглостью ИИ-компаний сайты тайком внедряют новое оружие против поисковых роботов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще