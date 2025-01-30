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Облако Mail представило новые функции для работы с контентом

Облако Mail улучшило функционал для работы с контентом. Генеративный искусственный интеллект (ИИ) теперь будет создавать готовые воспоминания не только из фото, но и из видео пользователей. В сервисе также появился новый аудиоплеер, а видеоплеер получил ряд улучшений. Об этом CNews сообщили представители Mail.

На всех платформах стали доступны видеоистории — воспоминания, созданные ИИ на основе видео пользователей. Ежедневно для пользователей облака генерируется около 10 млн историй. После загрузки файлов в облачное хранилище специально обученные алгоритмы выделяют их под конкретный сценарий, например, «Воспоминания сезона» или «Посмотрите, как это было», и собирают короткую историю, которую можно сохранить на устройство уже в готовом виде, поделиться ею с близкими или опубликовать в соцсетях.

Новый аудиоплеер для мобильных устройств на платформе iOS позволяет прослушивать, перематывать и зацикливать отрывки популярных аудиоформатов в облачном пространстве и обеспечивает высокое качество звука. Удобное оглавление с указанием времени аудиодорожки позволит переходить к сохраненным моментам прослушиваемой книги.

В обновленном видеоплеере появилась возможность изменения скорости воспроизведения, зацикливания видео и быстрой перемотки вперед и назад на 15 секунд на всех платформах.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд на взаимодействие пользователей с контентом прямо в облачном хранилище. Только за 2024 г. в облако Mail было загружено более 45,5 млрд различных файлов, включая фото и видео. Сегодня эти форматы становятся основой общения и инструментами для самовыражения, поэтому мы активно поддерживаем и развиваем возможности работы с ними», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Почты» и «Облака» Mail.

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