Россияне рассказали, сколько тратят на транспорт в путешествиях по стране

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Путешествий» опросили более 10 тыс. жителей страны в возрасте от 18 лет, чтобы узнать как часто они совершают туристические поездки по России, сколько тратят на путешествия и откуда узнают о новых направлениях. Большинство россиян закладывают на транспортные расходы до 30 тыс. руб. Четверть (24%) путешественников узнают о возможности приобрести тур и билеты на транспорт благодаря рекламе на классифайдах и маркетплейсах. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По результатам опроса, чаще всего (29%) россияне совершают турпоездки по России один-два раза в год. Также 7% участников опроса бывают в турах два-три раза в год и лишь 4% отправляются в путешествие по стране больше трех раз в год. В среднем, россияне совершают туристические поездки около одного раза в год.

Большая часть (41%) опрошенных, которые путешествуют по России, предпочитают передвигаться на автомобиле, а треть (34%) — на поезде. Также около четверти (21%) россиян предпочитают самолеты. Реже всего (2%) россияне пользуются водным транспортом.

Четверть россиян (24%) узнают о турах и билетах на транспорт из рекламы на классифайдах и маркетплейсах. С помощью рекламы в соцсетях 23% россиян находят интересные варианты для путешествий.

«Все больше пользователей используют площадки электронной коммерции для поиска интересных предложений, туристических направлений и билетов на транспорт — в том числе. Это открывает новые возможности для рекламодателей. Так, отели, авиаперевозчики и другие категории бизнесов, которым интересна аудитория Авито Путешествий, все чаще запускают медийные кампании на классифайде. Это позволяет им привлекать максимально целевых пользователей со сформированным спросом, которые пришли на платформу, чтобы забронировать гостиницу. Положительную динамику мы видим и по своим данным: в прошлом году инвестиции брендов из туристической категории в охватную рекламу на «Авито» выросли на 155% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Ключевым критерием при выборе транспорта для внутреннего туризма является его удобство — так ответили 46% респондентов. Интересно, что женщинам (50%) чаще, чем мужчинам (41%) важен именно этот параметр. Более чем для для трети (38%) опрошенных стоимость поездки также является важным фактором при планировании путешествия. Также 13% россиян отметили, что необходимо учитывать время в пути.

Порядка 54% опрошенных планируют свой маршрут более чем за месяц. Почти треть (30%) россиян начинают подготовку за несколько недель, в то время как 7% решают всё в последний момент, а 9% участников опроса предпочитают спонтанность.

В ходе опроса выяснилось, что большинство россиян готовы выделить на транспортные расходы во время путешествий от 10,001 тыс. до 30 тыс. руб. — об этом рассказали 38% респондентов. При этом треть (37%) стараются укладываться в сумму до 10 тыс. руб. Интересно, что 14% опрошенных готовы потратить на передвижения от 30,001 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Более 50 тыс. руб. на транспорт закладывают 6% респондентов.

По результатам опроса, средняя сумма транспортных расходов во время путешествий в расчете на человека составила 19,12 тыс. руб.

Большинство (57%) респондентов признались, что прослушивание музыки помогает им комфортно скоротать время в поездке, а почти половине (42%) россиян нравится общаться с попутчиками. Читают книги 40% опрошенных, а треть (37%) предпочитают смотреть сериалы и фильмы в дороге. Время за играми в пути проводят 29% опрошенных.