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В Кировской области почти в 3,5 раза вырос спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций

ПАО «МТС» проанализировала спрос на сервисы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Кировской области. В 2024 г. кировские организации использовали онлайн-платформу в 3,5 раза больше по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков, «МТС Линк» чаще других сервисом пользовались кировские компании сферы ИТ и телекома, на втором месте – образовательные организации, в том числе Вятский государственный университет. Замыкают тройку самых активных пользователей онлайн-платформы компании оптовой и розничной торговли.

В 2024 г. на платформе «МТС Линк» появился целый ряд функций на основе искусственного интеллекта. Самыми популярными из них стали функции включения замены или размытия фона, автоматическая расшифровка и шумоподавление. Также кировчане использовали ИИ в развлекательных целях: примеряли маски или цифровые аватары, и для экономии времени на просмотр записей встреч — применяли функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов.

«Данные исследования еще раз подтверждают тот факт, что сервис «МТС Линк» может быть полезен компаниям в совершенно различных отраслях: начиная с организаций госсектора, заканчивая здравоохранением и услугами для бизнеса. Тренд на проведение встреч в онлайн-формате сохраняется, именно поэтому мы продолжаем расширять функционал нашей платформы. Так, большой популярностью сегодня пользуются недавно внедренные функции чатов и онлайн-досок», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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