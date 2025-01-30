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В Прикамье в три раза вырос спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций

ПАО «МТС» проанализировала спрос на сервисы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Пермском крае. В 2024 г. пермские организации использовали онлайн-платформу в три раза больше по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков, «МТС Линк» чаще других сервисом пользовались пермские компании сферы ИТ и телекома, а также образовательные организации. На втором месте – госсектор, на третьем – здравоохранение Прикамья. Также в числе наиболее активных пользователей онлайн-платформы – компании, предлагающие услуги для бизнеса.

В 2024 году на платформе «МТС Линк» появился целый ряд функций на основе искусственного интеллекта. Самыми популярными из них стали функции включения замены или размытия фона, автоматическая расшифровка и шумоподавление. Также пермяки использовали ИИ в развлекательных целях: примеряли маски или цифровые аватары, и для экономии времени на просмотр записей встреч — применяли функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов.

«Тренд на проведение встреч и совещаний в онлайн-формате сохраняется, об этом свидетельствуют данные исследования. Кроме того, мы убеждаемся, что наш сервис эффективно используется в совершенно разных отраслях Прикамья: от промышленности до финансов и консалтинга. Также популярностью пользуются недавно внедренные в сервис функции корпоративного мессенджера и чатов», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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