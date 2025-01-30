«Яндекс» выложил в открытый доступ решение, которое помогает бизнесу сократить расходы на серверы до 20%

«Яндекс» выложил в опенсорс исходный код инструмента Perforator. Инструмент поможет компаниям оптимизировать код своих сервисов, что сэкономит до 20% затрат на обслуживание серверов. Он подойдет как для крупных корпораций, где любая минимизация нагрузки на оборудование сразу приводит к значительной экономии средств, так и для стартапов, ограниченных в ресурсах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Perforator помогает оптимизировать код, анализируя работу приложений на сервере в реальном времени. Используя его, разработчики могут увидеть, как распределяются ресурсы серверов и какие программы расходуют их больше всего. В отличие от других инструментов, Perforator практически не влияет на код или работу программ и не требует значительных ресурсов для работы. При этом использование такого решения не нарушает требования информационной безопасности, так как вся информация о коде остаётся внутри компании.

Алексей Гусаков, СТО «Яндекс Поиска»: «Мы выложили код Perforator в открытый доступ, так как верим в важность обмена экспертизой с ИT-сообществом и хотим давать дополнительные возможности бизнесам и разработчикам. Также мы планируем и дальше развивать инструмент. Например, улучшим его взаимодействие с популярными языками программирования, такими как Python и Java, и добавим инструменты для интеграции Perforator с решениями, которые автоматически оптимизируют код».

«Яндекс» уже использует Perforator для мониторинга нагрузки серверов и оптимизации работы своих крупнейших сервисов, например, «Поиска» и «Рекламы». Теперь этот инструмент смогут применять компании, разработчики и исследователи по всему миру.

Это не первый инструмент, который «Яндекс» выложил в открытый доступ. Компания постоянно разрабатывает новые решения, развивая науку и опенсорс-сообщества. Ранее «Яндекс» выложил в открытый доступ YaFSDP — инструмент для ускорения обучения больших языковых моделей. Все опенсорс-решения «Яндекса» доступны на отдельной странице.