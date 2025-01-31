40% россиян, совершавших покупки на праздниках, узнали о товарах из рекламы

По данным «Яндекс Рекламы», в период январских каникул пользователи задали «Поиску» почти 45 млн запросов, связанных с брендами магазинов и маркетплейсов. В 80% случаев они искали их сайты. Активно люди интересовались и новогодними распродажами — порядка 7 млн раз. Каждый пятый запрос также относился к скидкам и акциям конкретных брендов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным опроса, 69% респондентов в новогодние праздники совершали покупки онлайн. Их средний чек на шоппинг составил 15,3 тыс. руб.. Например, каждый пятый респондент на каникулах приобретал бытовую технику и электронику на 22,9 тыс. руб. Каждый четвертый покупал мебель, товары для ремонта, дома и дачи и тратил 10,9 тыс. руб.. А каждый третий обновлял гардероб на сумму 12 тыс. руб.

40% респондентов, купивших товары в этих категориях, узнали о них из рекламы. Более трети после контакта с онлайн-рекламой переходили на сайт продавца. А 29% сохраняли ссылку на него или конкретный товар в избранном. В четырех из 10 случаев — товар клали в корзину на сайте магазина.

В среднем для 42% опрошенных ключевую роль при принятии решения о покупке играл бренд производителя или ретейлера и доверие к нему. Более того, например, при покупке бытовой техники и электроники 80% респондентов обращали внимание только на один конкретный или несколько знакомых брендов. В категории одежды, обуви и аксессуаров этот показатель составлял 64%. А в категории мебели, товаров для ремонта, дома и дачи — 55%.

«В новогодние праздники пользователи больше времени проводят онлайн. И в том числе чаще интересуются онлайн-покупками. По нашим данным, 7 из 10 пользователей в каникулы спонтанно покупали что-то из одежды, электроники или товаров для дома. Начало года — возможность для брендов привлечь внимание новой аудитории специальными предложениями. Согласно нашим опросам, каждый четвертый на каникулах ищет в интернете информацию о скидках и акциях», — сказал руководитель направления непродовольственного ретейла «Яндекс Рекламы», Алексей Ворожейкин.