«Авито Авто»: 53% автовладельцев считают существенными расходы на ОСАГО

Эксперты «Авито Авто» провели исследование, в котором приняли участие 10 тыс. человек, чтобы изучить расходы автовладельцев на содержание автомобиля. Оказалось, что большинство собственников машины хотели бы сэкономить как на регулярных, так и на экстренных затратах на машину. Сейчас такую возможность предлагает «Авито Авто», где при покупке автомобиля в «Селекте» пользователю может быть компенсирована стоимость ОСАГО — эту статью расходов на машину считают существенной 53% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным опроса, в среднем регулярные траты автовладельцев в 2024 г. составили: на ОСАГО – 11,2 тыс. руб. в год; на КАСКО – 30,2 тыс. руб. в год; на плановое ТО – 23 тыс. руб. в год; на внеплановый ремонт – 38,7 тыс. руб. в год; на топливо – 9, 4 тыс. руб. в месяц; на дополнительные расходы – 4,8 тыс. руб. в месяц.

Интересно, что наиболее предсказуемыми статьями расходов для автовладельцев оказались топливо (44%), ОСАГО (41%) и плановое ТО (28%). При этом 22% респондентов отметили, что ни одна из статей расходов не соответствует их ожиданиям.

Говоря об экономии, большинство автовладельцев хотели бы сократить расходы на топливо (его выбрали 45% респондентов), внеплановый ремонт (39%) и дополнительные расходы – платную парковку, мойку, хранение шин (31%). При этом 12% опрошенных заявили, что не планируют экономить на обслуживании автомобиля.

Особое внимание в исследовании было уделено отношению автовладельцев к расходам на ОСАГО. Эта категория затрат оказалась на 4-м месте среди тех, которые автовладельцы хотели бы сократить: ее выбрали 28% опрошенных. Любопытно, что чем старше респонденты, тем выше доля тех, кто считает расходы на ОСАГО соответствующими ожиданиям. У молодежи до 24 лет этот показатель составил 36%, а у людей старше 53 лет – 53%. Зависит отношение к ОСАГО и от места жительства респондентов. Например, среди респондентов из Воронежа доля тех, что считает расходы на ОСАГО соответствующими ожиданиям, равна 53%. А у жителей Новосибирска и Самары – 40%. При этом 57% опрошенных тратят на ОСАГО до 10 тыс. руб.й, еще 22% – от 10 до 15 тыс. руб. В сумму более 25 тыс. руб. ОСАГО обходится 9% респондентов.

«Результаты исследования наглядно показывают, что автовладельцы внимательно отслеживают свои расходы на содержание автомобиля и ищут возможности для их оптимизации. Особенно важно, что значительная часть респондентов – 53% – отмечает существенность затрат на ОСАГО в общей структуре расходов. Именно поэтому мы в «Авито Авто» стремимся предложить решения, которые помогут нашим пользователям эффективнее управлять расходами на автомобиль. В частности, сейчас мы компенсируем стоимость полиса ОСАГО при покупке автомобиля в сервисе «Селект». Это особенно актуально сегодня, когда покупатели стремятся к разумной экономии без ущерба для качества и безопасности», – сказал Эдуард Ефремов, руководитель направления «Транзакционная модель» в «Авито Авто».