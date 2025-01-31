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Bronevik.com: в 2024 г. туристы бронировали апартаменты на 70% чаще

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, и сервис RealtyCalendar провели совместное исследование туристической аренды апартаментов в России в 2024 г. Спрос путешественников на этот вид жилья за год вырос на 70%, а бронирования для командировок практически удвоились. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Больше всего квартир для проживания в путешествиях арендовали в столицах регионов – Москве (18% от всех бронирований по России), Санкт-Петербурге (9%), Казани и Краснодаре (по 4%). Однако лидером по темпам прироста в прошлом году стал поселок Сириус (Краснодарский край), где количество заказов за год выросло почти в четыре раза. На втором месте по динамике бронирований апартаментов Иваново (+230% год к году), на третьем – Магнитогорск (+210%).

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Топ-10 городов по количеству бронирований апартаментов туристами в 2024 году

Средняя стоимость проживания в апартаментах в 2024 г. составила 3200 руб. за ночь. Несмотря на повышение спроса, цены на бронирование посуточной недвижимости росли медленнее, чем в отелях – на 14% против 21% год к году. Дороже всего аренда апартаментов обходилась туристам в популярных курортных локациях. Здесь лидирует также поселок Сириус – средний чек за ночь там составил 6700 руб. Проживание в Зеленоградске (Калининградская область) и Миассе (Челябинская область) стоило в среднем 6600 руб. за ночь, в Геленджике – 5500 руб., в Сочи – 5100 руб.

«Мы видим, что спрос на посуточную аренду квартир и апартаментов растет год от года. Это связано с их доступностью и удобством для больших семей, автопутешественников и гостей с животными, широкой географией размещения – от центра до районов рядом с объектами, являющимися целью поездки, а также возможностью бесконтактного заселения. Мы ожидаем, что тренд сохранится и в этом году», – отметил сооснователь сервиса RealtyCalendar Илья Формальский.

Спрос на аренду апартаментов для командировок также продолжил интенсивный рост – за прошлый год количество деловых бронирований увеличилось почти в два раза (+91%). Средний чек в них сопоставим с ценами для частных путешественников (3300 руб. за ночь, +14% год к году), однако средняя длительность бронирования заметно выше – пять против трех ночей.

Топ городов по количеству бизнес-бронирований апартаментов также возглавляет Москва с 11% от всех заказов по России, но на втором месте уральская столица – Екатеринбург (5%), а на третьем – Санкт-Петербург (4%). Весь топ-10 занимают крупные промышленные и деловые центры страны. Лидером по приросту деловых бронирований апартаментов в прошлом году стал Калининград – там количество заказов за год выросло более чем в три раза (+208%).

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Топ-10 городов по количеству бронирований апартаментов для командировок в 2024 году

Самые высокие цены на аренду апартаментов для командировок зафиксированы в удаленных локациях – Норильске (в среднем 5200 руб. за ночь) и Владивостоке (5100 руб.). На третьем месте по дороговизне курортный Сочи (5000 руб. за ночь), где деловые гости «конкурировали» со спросом со стороны отдыхающих.

«Спрос на апартаменты среди бизнес-путешественников растет с каждым годом. В первую очередь, из-за увеличения среднего чека в отелях, особенно в популярных туристических локациях. Когда стоимость размещения в гостинице уже не вписывается в корпоративные бюджеты на командировки, компании все чаще выбирают объекты посуточной аренды. Это более комфортно для командированных, чем снижение категории отеля. Кроме того, в связи с интенсивным ростом внутреннего туризма, в отелях может просто не оказаться свободных мест в нужной локации в нужное время, и нехватку номеров компенсируют квартиры», – сказала исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

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