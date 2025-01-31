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«Деревинг» в тренде: число бронирований в деревнях выросло на 30%

Аналитики кошелька «ЮMoney» и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» опросили две тыс. пользователей и узнали, какой вид отдыха они открыли для себя за последний год. У большинства это поездки в небольшие города и села («избинг» и «деревинг»), ретриты и беговые марафоны, а также гастротуры и виртуальные путешествия. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Какой отдых в тренде

Опрос на сайте «ЮMoney» показал, что за последний год 39% россиян открыли для себя возможности ИИ — стали чаще использовать его для поиска информации, интересоваться виртуальными турами и экскурсиями. Пятая часть опрошенных (21%) полюбила «избинг» и «деревинг» — отдых в небольших населенных пунктах, который позволяет почувствовать себя «как в деревне у бабушки». Столько же (21%) начали ездить на ретриты и практиковать медитации. Кроме того, 10% респондентов узнали про гастротуры и открыли для себя иммерсивные ужины, а 7% отправились в другие города и страны, чтобы поучаствовать в забегах и марафонах. В качестве свободных вариантов опрошенные упоминали также астро- и йога-туры.

По данным «ЮKassa» (сервис для онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), в 2024 г. сегмент туристических услуг продолжил расти. Так, общий оборот гостиниц увеличился на 51% по сравнению с 2023 г., число платежей — на 19%, а средний чек — на 26%, до 12,6 тыс. руб. Оборот турагентств вырос на 66%, число платежей — на 55%, а средний чек — на 7%, до 4,1 тыс. рублей.

«Мы наблюдаем переосмысление формата отдыха и смещение интереса в сторону активностей на природе. Жители больших городов устали от суеты и цифрового шума, им хочется свежего воздуха, тишины и натуральных продуктов. Это обеспечивает интерес к отдыху в деревнях, небольших городах и на природе. Такой отдых становится более осознанным и организованным, люди готовы инвестировать в качественный досуг. Так, в прошлом году, по данным ЮKassa, вырос спрос в категории товаров для спорта и туризма: оборот увеличился на 69% год к году, число платежей — на 58%, а средний чек — на 7%, до 11 790 рублей», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

«Деревинг»: места и цены

По информации сервиса «Суточно.ру», за последний год число бронирований домов и избушек в деревнях увеличилось на 30%. Наибольшим спросом пользуются населенные пункты Золотого Кольца, Тульской, Ярославской и Владимирской областей, а также деревни рядом с Плесом, Суздалем, Рыбинском и Смоленском. Кроме того, популярны деревни и сёла Краснодарского края, Астраханской области, Северного Кавказа, Алтая и Карелии.

«Горожане все чаще предпочитают турбазам и коттеджам аутентичные избушки и дома «как у бабушки на даче». Многие едут отдыхать парами и с детьми. Такой формат отдыха помогает расслабиться на природе и почувствовать себя как в детстве. К тому же это сравнительно недорого: можно уехать из своего города в ближайшую деревушку, снять небольшой домик на выходные и потратить на это от пяти до семи тысяч рублей», — рассказывают в «Суточно.ру».

В целом по России средняя стоимость небольших домиков и избушек составляет около три тыс. руб. за сутки. В Московской области аренда стоит 5,3 тыс. руб., в Ленинградской — 4,5 тыс. руб., в Тульской — 2,5 тыс. руб., в Ярославской — 2,9 тыс. руб.. В районе Плеса цена составляет 3,5 тыс. руб., вблизи Суздаля и Рыбинска — 3,6 тыс. руб. и четыре тыс. руб. соответственно. В Краснодарском крае средняя цена — 3,1 тыс. руб., в Астраханской области — 2,5 тыс. руб., на Северном Кавказе — 3,1тыс. руб., на Алтае — 3,2 тыс. руб., в Карелии — 3,4 тыс. руб.

На отдыхе люди развлекают себя пешими прогулками, парятся в бане, проводят время у рек и озёр, собирают урожай в садах и на фермах, ходят в лес за ягодами и грибами, катаются на лыжах или на лошадях.

Опрос проводился в январе 2025 г. на сайте «ЮMoney». В опросе поучаствовали две тыс. пользователей.

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