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Долгие встречи и ранние созвоны: «Яндекс 360» определил лидера по количеству совещаний

Больше всего рабочих встреч проводят работники компаний в сфере ИТ и финансов, а также занятые в некоммерческих организациях. Меньше всего встреч по статистике проводят сотрудники коммунальных учреждений: они встречаются в восемь раз реже, чем занятые в сфере ИТ, следует из обезличенных результатов исследования, проведенного аналитиками «Яндекс 360». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Самая распространенная длительность встречи — 30 минут. В среднем в каждой организации столько длится половина встреч. Часовых встреч — еще примерно треть. Остальные варианты встречаются гораздо реже. Несмотря на популярность получасовых встреч, люди сравнительно редко назначают собрания и созвоны на середину часа. В течение стандартного рабочего дня (с девяти часов утра до шести вечера) встречи почти втрое чаще начинаются в начале часа, чем в середине.

Встречи, которые ставят до 9:00 и после 18:00, в среднем короче, чем те, что проводят в течение стандартного рабочего дня. Раньше всех начинают встречи сотрудники организаций в сферах коммунальных услуг, сельского хозяйства и производства. Позже всех — в телекоме, ИТ, а также в культурных и развлекательных учреждениях. Самые долгие собрания и созвоны — с 9 до 11 часов утра.

Средняя длительность обсуждений почти не отличается от города к городу. В Москве и Санкт-Петербурге она немного превышает 50 минут. Самые короткие встречи — в Омске, в среднем 44 минуты.

Время начала встреч, как и их длительность, не зависит от сезона и месяца. И зимой, и летом чаще всего собрания и созвоны начинают в 11 утра, а также в два и в три часа дня. В сумме на эти варианты в средней организации приходится почти треть всех встреч. На 12 и 13 часов встречи ставят реже: видимо, это время обеда.

Время начала встреч зависит от часового пояса: чем восточнее, тем позже их назначают. В городах-миллионерах Центральной России рабочие собрания и созвоны стартуют примерно в одно время. Екатеринбуржцы и челябинцы начинают их на час–полтора позже, омичи — на два, новосибирцы и красноярцы — на два с половиной. Вероятно, это связано с тем, что жители уральских и сибирских городов созваниваются с людьми из московского часового пояса и подстраиваются под их время.

Чтобы учитывать только деловые встречи, аналитики изучали обезличенные данные «Календаря» в сервисе «Яндекс 360 для бизнеса», которым пользуются организации. Люди отмечают в «Календаре» не только встречи, но и, например, личные задачи, которым планируют уделить время. Чтобы отобрать именно встречи, «Яндекс 360» учитывал события, в которых было более одного участника.

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