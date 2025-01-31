CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация Внедрения
|

«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Заволжье

Инженеры «МегаФона» ускорили передачу данных, запустив базовые станции в центре города, где проживают более 35 тыс. человек. Теперь в важнейшей локации населенного пункта заволжане могут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Город Заволжье Нижегородской области начал формироваться на правом берегу Волги в 40-х годах XX века как поселок строителей одной из крупнейшей в центральной России гидроэлектростанций. Сейчас, кроме Нижегородской ГЭС, здесь действуют еще более 20 промышленных предприятий. При этом часть местных жителей ежедневно ездит на работу в соседний Городец или в Нижний Новгород.

Проведенные связистами работы позволили улучшить связь и прокачать мобильный интернет в районе железнодорожной станции и автовокзала. Теперь даже в периоды пиковой нагрузки – в утренние и вечерние часы – пассажиры могут пользоваться всеми цифровыми сервисами на комфортно высокой скорости. Неподалеку также находится крупный продуктовый магазин и популярные места отдыха местных жителей.

Новые телеком-объекты работают в низко и среднечастотных диапазонах – это позволяет обеспечить максимальное покрытие и достаточную емкость сети. Кроме того, абоненты оператора получили доступ к современной технологии звонков VoLTE. Она обеспечивает высокое качество связи, позволяет сделать разговоры по мобильному более ясными и четкими.

«В Заволжье, как и в целом по региону, мы фиксируем значительный рост потребления интернет-трафика. Всего за год абоненты стали скачивать на 30% больше информации из глобальной сети. Чтобы соответствовать потребностям наших клиентов, мы развиваем телеком-инфраструктуру. Так, в прошлом году мы реализовали масштабный и уникальный в своем роде проект по установке телеком‑оборудования на Нижегородской ГЭС, в том числе в помещениях на 30 метров ниже уровня воды в Волге, а затем прокачали связь в ключевых городских локациях. Новые базовые станции позволят жителям с комфортом решать любые задачи в сети», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент, способный снизить до 20% расходы на обслуживание серверов

Власти США готовы запретить приобретение Hewlett Packard Enterprise компании Juniper Networks за $14 млрд

Известный деятель Рунета арестован по статье о производстве и сбыте наркотиков

Крупнейшие интернет-магазины России задолжали продавцам. Сроки выплат искусственно увеличены в разы

В VMware Avi Load Balancer найдена высокоопасная уязвимость, позволяющая захватить контроль над базой данных

США готовят закон для уничтожения пиратских сайтов во всех странах мира

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще