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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Камне-на-Оби

Жители Камня-на-Оби в Алтайском крае получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету «МегаФона». Абонентам стало проще пользоваться цифровыми государственными услугами, общаться в мессенджерах, загружать и смотреть видео. Расширить возможности местных жителей оператору удалось за счет модернизации более 10 базовых станций в сети города.

Своё название Камень-на-Оби получил буквально из-за вышедшей на поверхность земли скальной породы Салаирского кряжа. Удачное географическое положение, строительство железной дороги, навигация по реке Обь сделало населённый пункт крупным торговым узлом в начале XX века. Сегодня город и агломерация вокруг него – это территория, где работают в основном сельскохозпредприятия и пищевые производства.

«МегаФон» построил в Камне-на-Оби надёжную телеком-инфраструктуру, однако со временем сеть потребовала модернизации. Оборудование, работающее в высокочастотном диапазоне, инженеры установили и в центре, и на окраине города. Технические работы производились по улицам Томская, Первомайская, Ленина, Демьяна Бедного, Кирова, в переулке Дружбы и в других локациях. В результате ёмкость сети увеличилась, а нагрузка на уже существующие базовые станции уменьшилась.

«Для 32 тыс. жителей Камня-на-Оби оператор увеличил скорость передачи данных в их смартфонах и гаджетах. На сегодня скорость может достигать 60 Мбит/с, средняя составляет около 20 Мбит/с. Это делает возможным мгновенную загрузку видеороликов в социальные сети, скачивание объемных файлов и обновление приложений за считанные секунды», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском каре и Республике Алтай Мария Занько.

По данным аналитиков компании, горожане стали активнее пользоваться мобильным интернетом. В яваре текущего года объем передачи данных вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

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