На российском рынке появился новый цифровой сервис по уходу за животными с применением ИИ

На российском рынке появился новый цифровой сервис для профессиональной помощи домашним животным с использованием искусственного интеллекта — Vetsy. Платформу уже используют более 50 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили представители Vetsy.

Vetsy объединяет два направления: подписка с доступом к чату с ветеринаром и агрегатор услуг, где владельцы животных могут выбрать специалиста по его профилю, опыту и отзывам. В начале 2025 г. пользователям сервиса стала доступна оффлайн-запись к ветеринарам и вызов врача на дом.

Одной из ключевых технологических особенностей Vetsy стало использование искусственного интеллекта. Алгоритмы ИИ помогают ветеринарам консультировать владельцев животных в чате, предоставляя короткие и оперативные ответы на типовые вопросы о состоянии питомца. Это ускоряет первичное взаимодействие с сервисом и разгружает врачей, чтобы они могли сосредоточиться на сложных или нестандартных случаях.

Общий размер инвестиций в проект составил 120 млн руб. На первом этапе проект привлек 20 млн руб., что позволило за три недели разработать MVP и протестировать рынок. Следующий раунд инвестиций, в размере 100 млн руб., обеспечил масштабирование платформы и внедрение новых технологических решений. В ближайшее время владельцы сервиса планируют охватить до 10% рынка, привлечь до 7000 ветеринаров и подключить порядка 1000 ветеринарных клиник к платформе.

Основатели проекта Александр Щербина и Николай Воронов: «В России более 60 млн домашних животных, и их владельцы все чаще ищут современные решения для заботы о своих питомцах. Мы видим, что технологии могут значительно облегчить этот процесс. Цифровизация — это не только тренд, но и необходимость. Сегодня технологии проникают в самые разные сферы, но ветеринария оставалась в стороне. Наша цель — сделать ее доступной, удобной и современной, предложив инструменты, которые выгодны как владельцам животных, так и профессионалам отрасли».

Планы проекта на 2025 г. включают не только расширение спектра услуг, но и развитие благотворительных инициатив с применением новых технологий. Команда также работает над расширением функций искусственного интеллекта и разработкой CRM-системы для ветеринарных клиник.