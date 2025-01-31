РТК-ЦОД и университет ИТМО реализовали проект по размещению государственной образовательной платформы в защищенном облаке

Компания РТК-ЦОД и университет ИТМО внедрили проект по размещению критически значимой инфраструктуры государственной информационной системы «Современная цифровая образовательная среда» (ГИС СЦОС) в «Облаке КИИ». Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

Это первый пример размещения объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в защищенной облачной среде, построенной на отечественном оборудовании и программном обеспечении. Ключевая задача проекта — обеспечить защиту данных обучающихся на образовательной платформе, улучшить качество образовательных ресурсов и их доступность. Облачная платформа позволяет масштабировать инфраструктуру ГИС СЦОС при изменении числа пользователей системы.

Кейс отличается тем, что реализован на базе продукта «Облако КИИ» (ОКИИ). В его основу легли решения отечественных производителей, включая решения Basis, Yadro и «Звезда». ОКИИ имеет аттестат соответствия требованиям Приказа ФСТЭК России № 239, подтверждающий его возможность размещать значимые объекты КИИ до второй категории включительно. Также облако аттестовано для размещения государственных информационных систем первого класса и обработки персональных данных первого уровня защищенности.

«На этапе реализации нам удалось всего за одну неделю развернуть первую очередь виртуальных машин для образовательной платформы. Основное внимание было уделено бесперебойной работе, минимизации даунтайма и максимальному соответствию требованиям государственных регуляторов, — отметил Александр Обухов, директор по продуктам компании РТК-ЦОД. — В рамках проекта предусмотрено неограниченное масштабирование ИТ-инфраструктуры заказчика, включая увеличение вычислительных ресурсов, пропускной способности каналов связи и объема дискового пространства для хранения информационных объектов. Это позволит адаптироваться к увеличению нагрузки в период пиковых обращений».

Уровень технической поддержки для ОКИИ отличается от других облаков группы компаний существенно более жесткими требованиями. Их исполнение обеспечивается выделением отдельных площадок для администраторов технической поддержки и проведением дополнительных обучений службе эксплуатации. В случае возникновения инцидентов или технических неполадок специалисты компании РТК-ЦОД оказывают пользователям оперативную квалифицированную помощь.

«Размещение ГИС СЦОС на устойчивой облачной платформе обеспечивает высокую надежность и безопасность. Созданная инфраструктура — это только первый шаг. В будущем, используя возможности ОКИИ, планируется расширить функционал образовательной платформы и увеличить ее производительность. Уже сейчас в ГИС СЦОС зарегистрировано более 450 образовательных учреждений и свыше 750 тыс. пользователей, что делает ее одной из крупнейших в образовательной сфере в России», — отметил Владимир Виткин, директор департамента развития и сопровождения государственных информационных систем университета ИТМО.