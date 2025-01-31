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В 2024 году татарстанцы в шесть раз больше совещались онлайн

МТС, цифровая экосистема, с помощью платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», изучила особенности проведения онлайн-мероприятий в Татарстане за прошедший год. Количество онлайн-встреч, проведенных татарстанскими пользователями на платформе, за год выросло почти в шесть раз. Больше всего российским решением в регионе пользуются учреждения образования (20% среди всех организаций-пользователей), органы государственной власти (17%), компании из ИT отрасли (16%), предприятия промышленности (14%) и здравоохранения (7%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самое популярное время для рабочих созвонов в Татарстане – 15:00. Именно на этот час назначалось больше всего онлайн-собраний. В среднем жители региона начинали рабочие встречи и онлайн-обучение с самого утра, в 8:00, и заканчивали в 21:00. Чаще всего платформу онлайн-коммуникаций татарстанцы использовали для дистанционных встреч (49% мероприятий), вебинаров (28%), проводились на МТС Линк и онлайн-курсы (9%). Онлайн-встречи, где все участники активны, татарстанские пользователи в ушедшем году проводили в четыре раза чаще, чем вебинары, где несколько спикеров и большое число слушателей.

Татарстанские пользователи платформы «МТС Линк» вошли в топ-10 горожан, кто часто проводит деловые встречи с помощью инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Половина случаев использования ИИ по стране на платформе онлайн-коммуникаций — включение замены или размытия фона: эта функция оказалась самой популярной. На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект используют для развлечения: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций технология экономит время на просмотр записей встреч (функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов). При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

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