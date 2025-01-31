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В Алтайском крае втрое увеличился спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций

ПАО «МТС» зафиксировала рост подключений к российской платформе для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди бизнеса Алтайского края. В 2024 г. количество проведенных встреч и вебинаров на онлайн-платформе увеличилось втрое по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», самыми активными пользователями платформы стали организации из сферы образования (80% от всех онлайн-встреч) – вузы, тренинговые компании и онлайн-школы, где обучение изначально подразумевает удаленный формат. Чаще всего платформу использовали для проведения дистанционных консультаций, вебинаров и конференций, которые позволяли оптимизировать образовательный процесс.

Трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Самой востребованной стала функция размытия или замены фона — ее применял каждый второй пользователь платформы. На втором месте — автоматическая расшифровка беседы (22%), на третьем — шумоподавление (13%). Также пользователи часто прибегали к формированию кратких итогов онлайн-встреч, что позволяло не смотреть видеозапись целиком, а сфокусироваться на главных тезисах.

«Востребованность онлайн-образования в последние годы только увеличивается, а значит спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций также будет расти. Это заметно на примере нашего региона, где главными пользователями платформы «МТС Линк» стали организации, предоставляющие образовательные услуги, в том числе онлайн-школы. Платформа помогает не только обеспечивать качественный образовательный процесс, но и имеет высокий уровень защищенности, чтобы безопасно хранить и обрабатывать персональные данные», — сказал директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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