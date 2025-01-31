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Январское обновление «Алисы»

«Алиса» предупредит, что пора менять батарейки

Теперь в приложении «Дом с Алисой» можно настроить получение пуш-уведомлений за несколько дней или недель до того, как батарейка в датчике полностью разрядится. «Алиса» предупредит заранее, чтобы можно было успеть заменить батарейку и не потерять связь с важными устройствами. Больше не нужно переживать, что датчики протечки, движения и другие неожиданно выйдут из строя. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Не пропустить важное, даже без интернета

Станции теперь сохраняют данные с датчиков, даже если интернет вдруг пропал. Раньше информация, собранная в такие моменты, — например, изменения температуры или открытие двери, — не отображалась в приложении.

Теперь эти данные временно сохраняются на колонке, а как только связь восстановится, они появятся и на графиках в приложении. Владелец квартиры будете в курсе событий дома, даже если интернет решил взять паузу.

Возможность доступна для датчиков, которые работают на протоколах Zigbee и Matter over Wi-Fi, при подключении к «Станциям» с их поддержкой.

Сделать свет дома умным стало проще

Жители Москвы и Московской области теперь могут заказать профессиональную помощь по установке умных выключателей и реле через сервис партнера. В услугу входят: установка умных проводных выключателей или реле; подключение устройств к умному дому с «Алисой», настройка сценариев работы.

Чтобы воспользоваться возможностью, достаточно купить устройство в удобном магазине и оформить заявку на сайте.

Стоимость будет зависеть от объема и сложности работы. Актуальные цены и перечень работ можно найти в форме заказа.

На данный момент возможность доступна для жителей Москвы и Московской области. В дальнейшем услуга может появиться и в других регионах.

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