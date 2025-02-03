Анна Исакова назначена операционным директором Getblogger

МТС AdTech, рекламная вертикаль МТС, объявляет о назначении Анны Исаковой на должность операционного директора Getblogger, ООО «Гетблоггер» (входит в МТС AdTech). Об этом CNews сообщили представители МТС.

До недавнего времени Анна Исакова занимала позицию заместителя генерального директора в международной ИT-компании Retail Rocket Group, ранее руководила направлением клиентского сервиса. На этой должности она перестроила работу департамента Client Success, сфокусировав его на повышении ценности услуг для клиентов и улучшении уровня взаимодействия сотрудников внутри команды.

На позиции операционного директора Getblogger Анна Исакова будет отвечать за развитие коммерческого блока, усиление клиентского сервиса и стратегические партнерства с рекламодателями.

«Инфлюенс-маркетинг – одна из самых интересных и динамично развивающихся отраслей рынка рекламы, поэтому я очень рада присоединиться к Getblogger. Уверена, что вместе с командой мы выведем бизнес на новый уровень, в том числе за счет наших новых продуктов, готовящихся в партнерстве с МТС AdTech. В фокусе внимания остается комфорт наших партнеров и клиентов, а также рост эффективности нашего сотрудничества», – сказала Анна Исакова.