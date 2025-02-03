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«МегаФон» расширил сеть 4G в долине виноделов на Кубани

Улучшение связи почувствовали местные жители и многочисленные туристы, приезжающие в село Молдаванское. Технические специалисты зафиксировали здесь ежегодно растущий спрос на цифровые услуги и запустили дополнительную телеком‑инфраструктуру в одной из ключевых локаций энотуризма Крымского района. Сразу после работ потребление дата‑трафика местными пользователями выросло на 15%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает широкий радиус распространения сигнала, отличное проникновение в помещения и высокие скорости передачи данных. Средняя скорость передачи данных у обладателей зеленых SIM-карт теперь достигает 50 Мбит/с.

Согласно big data «МегаФона», в 2024 г. в населенном пункте побывало на 25% больше абонентов из других регионов страны, чем за тот же период годом ранее. Наибольшее число прибыло посетить «Долину Лефкадию» — винодельческое хозяйство. В среднем в день гости использовали почти 300 ГБ трафика. Такого объема информации достаточно, чтобы непрерывно в течение 24 часов вести стримы о достопримечательностях локации. Чаще всего здесь можно было встретить гостей из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга.

«Несмотря на то, что пик поездок в Молдаванское традиционно приходится на осень, с начала этого года отмечаем увеличение туристического потока. В новогодние праздники он составил 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая это, мы продолжаем развивать телекоммуникационную инфраструктуру в популярных локациях региона и работаем на опережение там, где аналитики прогнозируют рост активности», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

Ранее специалисты оператора провели комплексную работу по улучшению и строительству новых базовых станций 4G, построив и модернизировав более 1000 базовых станций, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах Краснодарского края.

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