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«МегаФон»: жители Дагестана проводят вечера в онлайн-кинотеатрах

Зима стала для абонентов в Дагестане временем киномарафонов. В январе 2025 г. интернет-трафик на видеохостингах увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., заявили аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самыми популярными днями для домашнего просмотра фильмов стали 4 и 19 января 2025 г. В эти даты активность на киносервисах увеличилась на 22% по сравнению со среднесуточным показателем.

Чаще всего жители Дагестана предпочитают смотреть кино вечером: с 18:00 до 21:00 трафик поднимается на 66% от среднедневного значения. Реже в приложения заглядывают утром: с 07:00 до 10:00 большинство проводит время без гаджетов.

В рамках Северо-Кавказского федерального округа Дагестан в рекордсменах по продолжительности просмотра фильмов и сериалов. За одну неделю абоненты из региона суммарно используют порядка тысячи ТБ на киноплатформах. По этому показателю республика уступает лишь Карачаево-Черкесии.

«В новом году работа по увеличению покрытия и скорости мобильного интернета не только продолжается, но и ускоряется. Чтобы один фильм можно было загрузить за считанные минуты, наша техническая служба в январе установила новое и модернизировала существующее телеком-оборудование в крупных городах, таких как Махачкала, Буйнакск и Каспийск. Кроме того, мы расширили LTE с высокой проникающей способностью в горных районах и прибрежных населенных пунктах. Сегодня средняя скорость загрузки в республике составляет около 90 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

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