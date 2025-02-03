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Московские энергетики за 2024 г. выявили почти 250 тыс. нелегальных интернет-проводов на опорах ЛЭП

Только за 2024 г. выявлено 248,5 тыс. случаев самовольного размещения оптоволона на опорах линий электропередачи крупнейшей электросетевой компании столичной агломерации – «Россети Московский регион». Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион».

Попытки телеком-операторов незаконно нарастить свою прибыль путем воспроизводства опыта ряда азиатских стран по бесконтрольному навешиванию посторонних кабелей на опоры ЛЭП могут обернуться массовыми ограничениями электроснабжения, а также создают серьезные риски для жизни и здоровья находящихся вблизи людей.

Деятельность узкого круга операторов, состоящего из 15 компаний-провайдеров, вынуждает энергетиков тратить время и силы на борьбу с незаконными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС), отвлекает производственный персонал от первостепенных задач по обслуживанию и ремонту сетей. Дополнительные обходы ЛЭП, документирование нелегальных подвесов, формализация претензий, подготовка к судам – все это необъяснимая нагрузка не только на самих энергетиков, но и по сути на конечных потребителей.

Сейчас некоторые операторы связи не только самовольно размещают свои линии связи на чужих опорах, но и «забывают» маркировочные бирки о принадлежности кабелей, да и вовсе отказываются от собственных ВОЛС. Сетевые компании вынуждены обращаться в местные органы власти для установления собственников, признавать линии связи бесхозяйным имуществом, нести расходы по демонтажу.

По всем выявленным фактам инициируется претензионная работа. Провайдерам предлагается заключить договор с «Россети Московский регион», либо демонтировать незаконно размещенные ВОЛС, оплатив неосновательное обогащение за бездоговорное использование воздушных линий.

Размещая свои линии связи на опорах ЛЭП без разрешения энергокомпаний, провайдеры нарушают закон «О связи», а также п. 19 постановления Правительства России «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». Согласно этим документам, специальные объекты инфраструктуры, к которым относятся ЛЭП, могут использоваться для размещения ВОЛС только на основании договора пользователя инфраструктуры с ее владельцем.

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