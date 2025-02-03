Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Ленобласти»

Ozon запустил новую витрину «Сделано в Ленобласти» совместно с Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области. В разделе уже представлены тысячи товаров от местных производителей — одежда, канцелярские товары, продукты питания, товары для животных, дома и сада, спорта и отдыха. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Вадим Аверин: «Развитие региональных брендов — одна из ключевых задач фонда. Именно локальные бренды формируют уникальный экономический ландшафт нашего региона и являются его визитной карточкой. Фонд активно участвует в их популяризации, предоставляя информационную поддержку и продвигая их на различных площадках. Создание витрины товаров «Сделано в Ленобласти» на платформе Ozon — важный шаг в этом направлении, позволяющий нашим предпринимателям представить свою продукцию на широком рынке».

Покупатели смогут без труда найти и приобрести нужное, а также поддержать бренды Ленинградской области. Ассортимент раздела будет постоянно расширяться. Бесплатно разместить свою продукцию на витрине может любой предприниматель, чье производство находится в области. Для этого необходимо обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленности.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «Мы продолжаем развивать проект «Сделано в России» и помогать отечественным производителям. Теперь своя витрина появилась у Ленинградской области, и покупатели смогут быстро найти необходимые местные товары».

Ozon запустил проект «Сделано в России» при поддержке региональных властей в 2022 г. Сегодня на маркетплейсе представлена продукция 27 регионов России.