CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Ленобласти»

Ozon запустил новую витрину «Сделано в Ленобласти» совместно с Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области. В разделе уже представлены тысячи товаров от местных производителей — одежда, канцелярские товары, продукты питания, товары для животных, дома и сада, спорта и отдыха. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Вадим Аверин: «Развитие региональных брендов — одна из ключевых задач фонда. Именно локальные бренды формируют уникальный экономический ландшафт нашего региона и являются его визитной карточкой. Фонд активно участвует в их популяризации, предоставляя информационную поддержку и продвигая их на различных площадках. Создание витрины товаров «Сделано в Ленобласти» на платформе Ozon — важный шаг в этом направлении, позволяющий нашим предпринимателям представить свою продукцию на широком рынке».

Покупатели смогут без труда найти и приобрести нужное, а также поддержать бренды Ленинградской области. Ассортимент раздела будет постоянно расширяться. Бесплатно разместить свою продукцию на витрине может любой предприниматель, чье производство находится в области. Для этого необходимо обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленности.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «Мы продолжаем развивать проект «Сделано в России» и помогать отечественным производителям. Теперь своя витрина появилась у Ленинградской области, и покупатели смогут быстро найти необходимые местные товары».

Ozon запустил проект «Сделано в России» при поддержке региональных властей в 2022 г. Сегодня на маркетплейсе представлена продукция 27 регионов России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В ответ на американские санкции Китай начал расследование против Google

Вопреки всем правилам Apple на iPhone появилось первое порноприложение

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Антисанкционная торговая площадка на замену eBay и Amazon обманула россиян на десятки миллионов

«Касперский» обнаружил первый вирус, ворующий данные с фото в iPhone. Он умеет обчищать криптокошельки

Власти хотят регистрировать российских хакеров на «Госуслугах»

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще