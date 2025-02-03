SuperJob: функции установки лимита и самозапрета на покупки на маркетплейсах нужны только шопоголикам, да и то не всем

Только каждый пятый россиянин поддерживает идею установки самозапрета на покупки или лимиты на маркетплейсах. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

С ростом популярности маркетплейсов возникла проблема неконтролируемого потребления, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагает решить ее путем внедрения нового функционала, с помощью которого можно будет установить самозапрет и/или денежный лимит на покупки.

Каждый пятый россиянин (21%) поддерживает инициативу, причем женщины чаще мужчин высказываются в пользу введения функции самозапрета на маркетплейсах (22% против 19%). 29% граждан в возрасте от 45 лет нравится предложенная идея, среди тех, кто моложе голосует «за» только каждый шестой. Больше сторонников подобного функционала среди тех, кто тратит на маркеплейсах от 10 до 30 тыс. руб. (каждый третий).

18% участников опроса рассказали, что в случае реализации идеи воспользуются опциями, ограничивающими покупки: 7% — только функцией самозапрета; 5% — только функцией ежемесячного денежного лимита; 6% — обеими функциями. Молодым гражданам и тем, чей доход от 50 до 100 тыс. руб. более интересна функция самозапрета покупок, россияне в возрасте от 45 лет и граждане с невысокими доходами чаще заявляют о том, что будут пользоваться обеими опциями. В случае принятия закона, женщины чаще мужчин станут выбирать одну из предложенных функций, мужчинам же интересен весь предложенный функционал. Чаще всего же планируют пользоваться одной или всеми из предложенных ограничивающих функций те, кто ежемесячно оставляет в маркетплейсах более 30 тыс. руб. (44%).

Каждый второй опрошенный не поддерживает инициативу; 3 из 10 затруднились ее оценить. 2 из 3 россиян не будут устанавливать самозапрет на покупки и/или лимиты на маркетплейсах: «Я в состоянии сам контролировать свои действия».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 363

Время проведения: 27-31 января 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.