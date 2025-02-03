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В Новосибирске почти в пять раз вырос спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций

МТС проанализировала спрос на отечественные решения для бизнес-коммуникаций в Новосибирской области в 2024 г. За год компании и учреждения региона стали проводить почти в пять раз больше деловых встреч и вебинаров с помощью платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего сервисы для онлайн-конференций в Новосибирске использовали ИТ- и телеком-компании — почти половину от всех онлайн-встреч провели именно они. На втором месте — образовательные учреждения, замыкает тройку лидеров сфера здравоохранения.

Новосибирская область стала одним из самых активных регионов по использованию платформы для бизнес-коммуникаций. Первые места в рейтинге деловой онлайн-активности ожидаемо заняли Москва, Санкт-Петербург, а также Московская область и Республика Татарстан.

«Мы фиксируем кратное увеличение онлайн-встреч на нашей платформе среди новосибирского бизнеса. Количество деловых созвонов в 2024 г. выросло практически в пять раз по сравнению с 2023 г. Среди пользователей МТС Линк в Новосибирске лидируют образовательные учреждения, в частности крупнейшие вузы и организации, обучающие дополнительным профессиям. Также платформу активно используют компании, предоставляющие различные услуги для населения, оптовая и розничная торговля. Кроме того, на российские сервисы переходят государственные учреждения. Это обусловлено в том числе тем, что наши решения для бизнес-коммуникаций входят в реестр отечественного ПО, что гарантирует их соответствие требованиям российского законодательства в области безопасности», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Пик деловой активности в Новосибирской области зафиксировали в 3 часа дня. При этом в целом в регионе платформой активно пользуются с 8 утра и до 11 часов вечера. Это связано с тем, что местные жители общаются с партнерами из других часовых поясов.

Трендом 2024 г. стало использование искусственного интеллекта. Самой востребованной функцией оказалось размытие или замена фона — ее применял каждый второй пользователь платформы. На втором месте — автоматическая расшифровка беседы (22%), на третьем — шумоподавление (13%). Также ИИ используется в развлекательных целях: участники онлайн-встреч примеряют маски или цифровые аватары. Кроме того, искусственный интеллект экономит время пользователей — одной из популярных функций стало подведение итогов встреч.

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