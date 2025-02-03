Whoosh начал делиться расширенными данными о поездках на СИМ с городами

Whoosh начал делиться расширенными данными о поездках на СИМ с городами. Компания начала передавать данные для городов по новому протоколу MDS. Решение позволяет делиться большим спектром данных о поездках на кикшеринге, чем ранее, включая траекторию, статус самоката, уровень заряда и другое. Среди городов, которые уже получают данные по обновленному протоколу – федеральная территория Сириус (Сочи), Казань и Тула.

Российские города ежедневно получают данные о работе транспортных служб – каршеринга, такси, автобусов, уборочной и поливальной техники – через государственные информационные системы. С помощью таких данных города контролируют и распределяют транспортные потоки, точки притяжения людей, хабы, места для развития транспортной инфраструктуры и многое другое.

Кикшеринг также передавал данные, используя существующие протоколы, однако в рамках индустрии это не самый удобный способ передачи данных: много информации «ускользает» и нет полной картины о том, как перемещаются электросамокаты, какой у них статус. При этом пользователи за сезон совершают десятки миллионов поездок в городах России. Микромобильность создает новые транспортные потоки и меняет облик города, постепенно встраиваясь в привычную горожанам транспортную систему.

Whoosh начал делиться с городами расширенными данными о поездках и парке электросамокатов, используя протокол MDS – API, которое интегрировано с привычной информационной системой, но позволяет передавать большой спектр данных. MDS – opensource протокол, который специально разрабатывается сообществом шеринга.

Теперь города ежедневно получают информацию о статусе самокатов (доступен/в аренде/забронирован/недоступен к аренде), уровне заряда устройств, траектории поездок и многом другом. Так, администрации городов могут проанализировать, откуда и куда едут горожане на электросамокатах. Ранее не существовало решения, по которому такие детальные данные передавались бы городам автоматически. Whoosh уже обменивается данными по протоколу MDS с федеральной территорией Сириус (Сочи), Казанью и Тулой.

Егор Баяндин, технический директор Whoosh:« Современное решение, адаптированное под кикшеринг, помогает поддерживать прозрачность работы в СИМ городах. С помощью спектра данных, передаваемых по протоколу MDS, администрации смогут оперативно принимать решения по развитию инфраструктуры и обустройству городского пространства. Электросамокаты давно стали частью системы городского транспорта, пользователи совершают десятки миллионов поездок в сезоне, и города осознают важность аналитики таких данных. Мы открыты к взаимодействию с городом и готовы делиться данными в удобном для обеих сторон формате».

Новый способ передач данных имеет практическое применение: например, администрации городов смогут оперативно оценивать локации для создания велоинфраструктуры (велополосы, велодорожки), а также организовывать транспортные хабы в местах притяжения пользователей СИМ и других участников дорожного движения. Решение поможет своевременно наблюдать за транспортными потоками в городе и предлагать нововведения, которые сделают жизнь горожан комфортнее.