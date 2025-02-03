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«Золотое Яблоко» расширяет ИТ-штат на 25%

В течение I квартала 2025 г. компания планирует нанять около 150 ИТ-специалистов, увеличив таким образом штат ИТ-департамента на 25%. Об этом CNews сообщили представители компании «Золотое Яблоко».

На данный момент в компании работают почти 600 ИТ-специалистов. В ближайшее время ретейлер наймет десятки бэкенд- и фронтенд-разработчиков, devops-, ML- и дата-инженеров, системных аналитиков и тестировщиков. Новые сотрудники смогут работать в московском офисе «Золотого Яблока», удаленно из любой точки страны или в штаб-квартире компании в Екатеринбурге.

Необходимость быстрого увеличения численности персонала связана с международной экспансией, развитием электронной коммерции и рядом других стратегических задач, таких как внедрение новых технологий, автоматизация внутренних процессов и развитие центров внутренних компетенций.

«Золотое Яблоко» — омниканальный бьюти-ритейлер. С 2024 г. компания ведет экспансию на Ближнем Востоке: весной 2024 г. ритейлер открыл магазин и запустил онлайн-продажи в Катаре, в конце 2024 г. интернет-магазин открылся в ОАЭ. Компания намерена продолжать экспансию в странах Персидского залива, а также развивать омниканальное присутствие в СНГ. На данный момент офлайн-магазины ретейлера открыты в 19 городах России, трех городах Казахстана, а также в Белоруссии и Катаре. Онлайн-заказы доставляются практически по всей территории пяти стран.

Направление электронной коммерции в компании активно развивается с начала пандемии 2020 г. Сейчас на нее приходится более 50% выручки. Компания постоянно внедряет новые онлайн-сервисы, улучшающие пользовательский опыт. Так, в 2024 г. в приложении появились стримы, видеоконсультации, возможность поделиться корзиной как вишлистом, сгенерировать персонализированный дизайн подарочной карты с помощью нейросети YandexART и др. Для всех, кто интересуется бьюти-тематикой, на сайт и в приложение «Золотого Яблока» был интегрирован журнал Flacon Mag. А для любителей онлайн-игр появилась игра «Бьюти-тамагочи», в которую за несколько месяцев сыграли более 2 млн человек. Расширение штата ИТ позволит ускорить запуск новых сервисов на всех рынках присутствия компании.

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