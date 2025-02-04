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Блокчейн для кизлярских мастеров

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Республика Дагестан заключили соглашение о сотрудничестве. Вместе они займутся внедрением цифровых решений для управления исключительными правами, формированием устойчивого оборота нематериальных активов на территории республики и просветительской деятельностью в области интеллектуальной собственности. Об этом CNews сообщили представители РЦИС.

Как отметил Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, в последние годы регион становится все более популярным туристическим направлением: «Россиян привлекают как альпинистские маршруты и горнолыжные курорты, так и исторические достопримечательности средневекового Дербента, и морское побережье Каспия. Среди региональных брендов наиболее узнаваемыми остаются наша винодельческая продукция, в первую очередь коньяки, а также изделия из серебра, керамики и дерева, ножи. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Уверен, что благодаря платформенным решениям на базе инфраструктуры РЦИС.РФ наши творческие предприниматели, ремесленники, представители художественных промыслов получат необходимые инструменты для работы».

Он добавил, что на сегодня вклад креативных индустрий в ВРП республики не так велик, он составляет приблизительно 0,7%, но сервисы на базе РЦИС.РФ помогут эту цифру увеличить. «Чем удобнее будет зарегистрировать права на продукт, тем активнее наши люди будут выходить на федеральный рынок со своей продукцией. Полагаю, у Дагестана есть все возможности стать одним из мощных центров креативных индустрий», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Председатель РЦИС Андрей Кричевский в свою очередь подчеркнул, что региональный брендинг и программирование территорий неразрывно связаны с интеллектуальной собственностью: «Дагестан — это место, где традиция ведет постоянный диалог с современностью, изменяет ее в лучшую сторону. Богатое культурное наследие народов, проживающих на территории республики, вдохновляет мастеров. Ювелирные украшения, ковры, керамика, мода, дизайн и многое другое — для того чтобы превратить культурную ценность в экономический актив нужны интеллектуальные права. А для того, чтобы зафиксировать, защитить и эффективно использовать такие права, лучше всего подходят цифровые инструменты, которые мы представляем».

По словам Андрея Кричевского, сервисы и платформы помогут вовлечь больше креативных продуктов в гражданский оборот. «Тот же ремесленник сможет не только реализовывать готовые изделия, но и лицензировать использование своих художественных решений. Подобные платежи часто становятся важным дополнительным источником дохода для регионов, где локализованы художественные традиции. Ну а зафиксировать права, заключить лицензионную сделку с ними или даже сконструировать собственную франшизу проще всего с помощью сервисов на основе блокчейн-сети РЦИС.РФ», — сказал он.

Сотрудничество с РЦИС будет также включать образовательные и просветительские мероприятия, которые помогут чиновникам, учащимся и предпринимателям узнать обо всех нюансах работы с интеллектуальной собственностью в ХХI веке. Семинары, лекции и мастер-классы, которые организует Центр, ведут признанные эксперты в области интеллектуального права и связанных с ним индустрий.

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