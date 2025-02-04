CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Ханты-Мансийск вошел в топ городов по приросту количества командировок

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения для командированных сотрудников в 2024 г. Исследование показало, что россияне совершили на 30% больше деловых путешествий по стране, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков, в 2024 г. Ханты-Мансийск показал высокий темп прироста командированных гостей – плюс 41% по сравнению с 2023 г. По этому показателю столица округа вошла в топ городов наиболее популярных у бизнес-путешественников. А лидером по приросту командированных стал Новый Уренгой, где бизнес-бронирования удвоились (+104%). Также заметно увеличилось количество командировок в Магнитогорск (+60%) и Москву (+56%).

mt1.jpg

Топ-10 городов по приросту бронирований туристического жилья для командировок в 2024 году (год к году)

Средний чек за проживание в командировках за год вырос на 17% до – до 5000 руб. за ночь. Таким образом, жилье для деловых поездок дорожало несколько медленнее, чем для туристических (+20% год к году). Отели для командировок бронировали в среднем за девять дней до заезда, средняя продолжительность проживания составила два-три дня.

Более трети (36%) всех заказов для командировок были совершены с захватом выходных. Количество таких bleisure-путешествий (деловых поездок, совмещающих рабочие задачи и мини-отпуск) за год выросло на 34%. Средняя стоимость бронирования для них вдвое выше, чем для сугубо деловых поездок – 19100 руб. против 8900 руб.

Чаще всего деловые путешественники останавливались в отелях и мини-отелях (87% от всех бизнес-бронирований). При этом активнее всего рос интерес командированных гостей к размещению в апартаментах (+90% бронирований), хостелах (+82%) и апарт-отелях (+74%).

«В прошлом году мы наблюдали некоторое перераспределение спроса бизнес-туристов в пользу бюджетного жилья. Об этом свидетельствует опережающий рост корпоративных бронирований в апартаментах и хостелах, хотя отели 3-5 звезд все еще остаются основным типом размещения для командированных. Очевидно, изменение корпоративных лимитов на командировки уже не всегда успевает за ростом цен. Поэтому сейчас для владельцев посуточной недвижимости и других «нетрадиционных» для делового туризма объектов хороший момент, чтобы завоевать лояльность бизнес-аудитории, которая не только стабильно платит, но и помогает поддерживать загрузку в периоды межсезонья», – сказала исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В ответ на американские санкции Китай начал расследование против Google

Вопреки всем правилам Apple на iPhone появилось первое порноприложение

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Антисанкционная торговая площадка на замену eBay и Amazon обманула россиян на десятки миллионов

«Касперский» обнаружил первый вирус, ворующий данные с фото в iPhone. Он умеет обчищать криптокошельки

Власти хотят регистрировать российских хакеров на «Госуслугах»

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще