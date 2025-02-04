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Наталья Сергунина: Электронные услуги Москвы вошли в топ-5 популярных сервисов у горожан

Почти все жители Москвы в возрасте от 18 до 65 лет — 99% — применяют в повседневной жизни хотя бы один вид интернет-сервисов. В пятерку самых востребованных вошли мобильный банкинг, социальные сети и мессенджеры, развлекательные платформы, интернет-магазины, а также городские электронные услуги — ими пользуются более 90% горожан. О результатах опроса, проведенного столичным Департаментом информационных технологий, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Такие исследования помогают развивать цифровую экосистему города, опираясь на предпочтения москвичей. Они быстро осваивают новые технологии — 36% опрошенных уже используют приложения с искусственным интеллектом для генерации текстов и изображений. А каждый пятый привык регулярно обращаться к 10–15 онлайн-сервисам», — сказала Наталья Сергунина.

Почти четверть респондентов поделились, что любят знакомиться с новинками, сразу же испытывая их в деле. 56% горожан проявляют умеренный интерес и чаще прислушиваются к мнению друзей и экспертов перед применением тех или иных программ.

В Москве оцифровано максимальное количество госуслуг, охватывающих все сферы — от здравоохранения и образования до культуры и ЖКХ. На городском портале mos.ru сейчас их более 450, за последний год ими воспользовались свыше 852 млн раз.

Только в 2024 г. в столице запустили и модернизировали свыше 110 электронных услуг и сервисов.

Москва занимает лидирующие позиции в России и мире в сфере цифровизации. В 2024 г. городские ведомства и ИТ-проекты получили более 60 профильных наград. Среди лауреатов — решения в области предпринимательства, медицины, креативных индустрий, транспорта, туризма и культурно-исторического наследия.

Предоставление социально значимых услуг в электронной форме и развитие инфраструктуры электронного правительства соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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