CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы
|

Цифровой автомобиль – комплексная экосистема бренда Solaris

Группа компаний АГР представила комплексную систему «Цифровой автомобиль» с подключаемыми сервисами как заводское решение. Клиенты получат возможность через мобильное приложение «Solaris. Цифровой автомобиль» дистанционно управлять рядом функций автомобиля и пользоваться комплексом дополнительных возможностей. Новая экосистема будет доступна на всех моделях автомобилей бренда Solaris. Об этом CNews сообщили представители АГР.

«Цифровой автомобиль» – специально разработанная экосистема, устанавливаемая в качестве заводского решения. В отличие от послепродажных решений, система изначально полностью интегрирована в автомобиль, что гарантирует клиенту высокую безопасность, а также новый уровень удобства пользования.

Комплексная платформа объединяет установленный в автомобиль телематический блок и мобильное приложение, позволяющее активировать и использовать все сервисные функции. Благодаря этому решению клиенты могут воспользоваться широким набором онлайн-услуг через приложение «Solaris. Цифровой автомобиль», которые дают возможность решить практически любой вопрос, связанный с эксплуатацией автомобиля.

Дистанционное управление со смартфона: запуск двигателя, управление центральным замком, управление световой аварийной сигнализацией и клаксоном.

Информация об автомобиле: текущий пробег, местоположение на карте, состояние центрального замка, детализированный отчёт по каждой поездке (расход топлива по поездкам, время работы двигателя, средняя скорость движения за поездку, оценка стиля вождения), уровень заряда АКБ и уровень топлива.

Расширенные онлайн-возможности: запись на ТО к официальному дилеру, оплата штрафов ГИБДД, оплата проезда по ЦКАД.

Экосистема по умолчанию будет серийно доступна на всех автомобилях Solaris.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мошенники воруют аккаунты пассажиров Шереметьево через поддельные точки Wi-Fi

«Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro

Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках

Россиян выгоняют из крупной криптобиржи. Вывести деньги пока позволяют

Выплаты кибервымогателям во всем в мире сократились на треть, несмотря на рекордное число успешных атак

Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще