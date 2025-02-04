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В почтовом сервере TEGU Enterprise появилось мультихранилище для оптимизации работы с тяжелыми базами данных

Компания «МБК Лаб» представляет обновление флагманского продукта — российского почтового сервера корпоративного уровня TEGU Enterprise. В новой версии реализовано мультихранилище, которое позволяет заказчикам оптимизировать работу с тяжелыми базами данных за счет подключения интернет-домена к неограниченному числу СУБД. Об этом CNews сообщили представители «МБК Лаб».

TEGU Enterprise — отечественный почтовый сервер для организации корпоративных коммуникаций в организациях разного масштаба: от компаний, с численностью 150 человек, до крупных предприятий с сотнями тысяч сотрудников. Решение работает на оборудовании заказчика (on-premise) под управлением ОС Linux и включает в себя почтовую службу, сервис адресных книг и календарей. Продукт разработан с нуля как высоконагруженное геораспределенное кластерное приложение, не имеет заимствований и основан на оригинальной архитектуре. Входит в реестр отечественного ПО, используется в государственных организациях, промышленных предприятиях и коммерческих компаниях, в том числе в рамках проектов по переходу на технологически независимые решения.

Функция мультихранилища обеспечивает размещение данных каждого интернет-домена в неограниченном числе независимых СУБД разного вида. Это снижает объем каждой базы данных, уменьшает требования к аппаратным и программным системам СУБД, сокращает время резервного копирования и восстановления, а также увеличивает доступность инфраструктуры. TEGU Enterprise поддерживает различные СУБД, включая PostgreSQL, Postgres Pro, Jatoba, Tantor и др. Благодаря этому мультихранилище может быть использовано для быстрой миграции данных между базами.

«На сегодняшний день TEGU Enterprise — единственный российский почтовый сервер, хранящий всю информацию в СУБД. Это позволяет серверу сочетать такие характеристики, как масштабируемость (способность обслуживать сотни тысяч пользователей), настоящая, а не декларируемая безопасность, а также простая трехуровневая архитектура (что важно для решений on-premise). Чтобы еще более упростить работу заказчиков с большими массивами информации, в новой версии была добавлена возможность создания распределенных баз данных. Это обновление особенно актуально для предприятий с большим числом сотрудников, а также проектов по импортозамещению, поскольку позволяет перейти с Microsoft Exchange без значительных изменений в ИТ-инфраструктуре», — сказал Игорь Кальметов, генеральный директор «МБК Лаб».

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