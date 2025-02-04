X5 Media: объем рекламных услуг Х5 Group за 2024 год составил 20 млрд рублей

Совокупный объем рекламных услуг, оказанных Х5 в 2024 г., составил 20 млрд руб. Компания впервые раскрыла вклад Х5 Media, представляющего собой единое окно рекламных и аналитических возможностей бизнесов Х5, в операционном отчете за 2024 г. Развитие рекламного и аналитического потенциала стало одним из факторов, повлиявших на рост выручки X5 как по итогам IV квартала, так и по итогам всего прошедшего года. Об этом CNews сообщили представители X5 Media.

В 2024 г. Х5 объединила рекламные и аналитические возможности компании для поставщиков и партнеров в единое окно под брендом Х5 Media, тем самым открыв рекламодателям доступ к клиентам всех бизнесов Х5 с ежедневной аудиторией более 24 млн человек в онлайне и офлайне, а также 24 млн уникальных пользователей медиаплатформы Food.ru ежемесячно. Рекламный инвентарь Х5 Media включает в себя услуги по медийной рекламе, а также рекламные и маркетинговые услуги в торговых залах магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Кроме того, к нему относятся digital-каналы (сайты и одноименные приложения онлайн-магазинов, социальные сети бизнесов Х5), возможности медиаплатформы Food.ru, платформы для работы с блогерами Х5 Blogger, спецпроекты, акции и партнерские программы.

«Инвестиции в расширение рекламного инвентаря — это часть общей стратегии Х5 Group. В 2024 г. мы консолидировали все возможности в единое окно, которое сегодня приносит бизнесу реальный доход. В планах — наращивание объема рекламных услуг и кратное увеличение нашего вклада в совокупную выручку X5. Мы уже смогли расширить наше флагманское направление instore-рекламы и оборудовать цифровыми экранами 2,5 тыс. магазинов «Пятерочка» в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2025 г. сделаем упор на развитии digital-инструментов и создании собственной рекламной платформы», — рассказала Каролина Соколова, управляющий директор Х5 Media.

Чистая выручка Х5 Group в IV квартале 2024 г. выросла на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и достигла одного трлн руб. За весь год доход вырос на 24,2%– 3,9 трлн руб.