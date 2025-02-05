Более 54 млн рублей кешбэка пожертвовали пользователи приложения МТС Cashback в 2024 году на благотворительность

ПАО «МТС» подвела итоги года социального проекта по поддержке системной благотворительности «МТС. Нас касается». За 2024 г. пользователи приложения МТС Cashback совершили свыше 165 тыс. пожертвований кешбэка на благотворительные цели на общую сумму более 54 млн руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На благотворительность жертвуют около трети пользователей МТС. В основном это жители регионов России в возрасте от 35 до 44 лет, имеющие среднее специальное или высшее образование. Лидерами по количеству пожертвований стали Владимирская, Курганская, Тюменская области, Приморский край и республика Татарстан. Средняя сумма списания кешбэка на благотворительность составила 150 руб. Порядка трети пользователей отправляют на благотворительность 100-300 руб. кешбэка, остальные транзации — меньше 100 руб.

Больше всего пожертвований в рамках программы было направлено в благотворительные фонды «Бумажный журавлик», «Константа», «Волонтеры в помощь детям сиротам» и «Собаки помощники». Средства от кешбэка помогли оплатить лечение тяжелобольных детей, медицинскую реабилитацию для укрепления моторных функций и психоречевых навыков, организовать выезды в лагеря отдыха для детей, оставшихся без попечения родителей, отремонтировать аварийные дома и печи для малоимущих людей в сельской местности.

«В прошлом году мы расширили возможности социального проекта «МТС. Нас касается» и наравне с фондами партнерами, дали возможность пользователям МТС Cashback откликаться на самые острые чрезвычайные ситуации, которые происходили в стране, например, направлять кешбэк на помощь пострадавшим от паводка в разных регионах России, в том числе жителям Оренбургской области, где прошлой весной произошел один их самых сильных потопов за последние сто лет»,— сказала руководитель проекта «МТС. Нас касается» Екатерина Гришунина.