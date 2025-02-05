CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Bronevik.com: зимой у россиян вырос интерес к Кубани и кавказским курортам

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования туристического жилья в России на зимний период 2024/2025. Выяснилось, что в годовом сопоставлении больше всего турпоток вырос города Кубани — Краснодар, Геленджик и Большой Сочи, а также на курорты Северного КавказаКисловодск и Архыз. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

В целом количество зимних бронирований увеличилось на 12% год к году. Среди быстрорастущих направлений для путешествий с декабря по февраль лидирует столица Кубани, Краснодар — количество бронирований отелей этом городе прибавило 65%. Заметный рост показали и другие города Краснодарского края: в Геленджике число зимних заказов увеличилось в полтора раза, а в Большом Сочи — на 23%. Растущий интерес к направлениям Краснодарского края можно объяснить тем, что некоторые путешественники зимой стремятся сменить обстановку и отдохнуть в местах с более мягким и теплым климатом. Краснодар выбирают жители соседних регионов для коротких поездок — средняя длительность зимних бронирований там составляет два дня. Популярность Геленджика растет ввиду развития городской инфраструктуры и появления новых отелей, Сочи традиционно привлекает как любителей горнолыжного спорта и других активных видов развлечений, так и желающих отдохнуть на побережье.

Разнообразием видов зимнего отдыха также притягивают туристов и кавказские направления. Так, в селе Архыз рядом с одноименным горнолыжным курортом количество бронирований туристического жилья зимой выросло на 60% год к году. Кроме того, на 43% увеличилось число заказов в Кисловодске — одном из центров оздоровительного туризма, где санатории работают круглый год.

Также этой зимой заметно выросла популярность двух городов Золотого кольцаКостромы (+64% год к году) и Ярославля (+44%). Эти направления традиционно пользуются спросом у жителей Центральной России благодаря их близкому расположению, а также наличию исторических достопримечательностей. Кроме того, в зимние праздники в этих городах проходят развлекательные мероприятия — новогодние ярмарки, гуляния и т.д.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

Власти хотят создать в России реестр оборудования для майнинга

Новый бэкдор кормит киберпреступников их же пилюлями: Glutton атакует киберкриминальный мир

Власти обвинили Ozon и Wildberries в продаже товаров со скидками без разрешения продавцов

Вопреки всем правилам Apple на iPhone появилось первое порноприложение

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще