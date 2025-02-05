Bronevik.com: зимой у россиян вырос интерес к Кубани и кавказским курортам

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования туристического жилья в России на зимний период 2024/2025. Выяснилось, что в годовом сопоставлении больше всего турпоток вырос города Кубани — Краснодар, Геленджик и Большой Сочи, а также на курорты Северного Кавказа — Кисловодск и Архыз. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

В целом количество зимних бронирований увеличилось на 12% год к году. Среди быстрорастущих направлений для путешествий с декабря по февраль лидирует столица Кубани, Краснодар — количество бронирований отелей этом городе прибавило 65%. Заметный рост показали и другие города Краснодарского края: в Геленджике число зимних заказов увеличилось в полтора раза, а в Большом Сочи — на 23%. Растущий интерес к направлениям Краснодарского края можно объяснить тем, что некоторые путешественники зимой стремятся сменить обстановку и отдохнуть в местах с более мягким и теплым климатом. Краснодар выбирают жители соседних регионов для коротких поездок — средняя длительность зимних бронирований там составляет два дня. Популярность Геленджика растет ввиду развития городской инфраструктуры и появления новых отелей, Сочи традиционно привлекает как любителей горнолыжного спорта и других активных видов развлечений, так и желающих отдохнуть на побережье.

Разнообразием видов зимнего отдыха также притягивают туристов и кавказские направления. Так, в селе Архыз рядом с одноименным горнолыжным курортом количество бронирований туристического жилья зимой выросло на 60% год к году. Кроме того, на 43% увеличилось число заказов в Кисловодске — одном из центров оздоровительного туризма, где санатории работают круглый год.

Также этой зимой заметно выросла популярность двух городов Золотого кольца — Костромы (+64% год к году) и Ярославля (+44%). Эти направления традиционно пользуются спросом у жителей Центральной России благодаря их близкому расположению, а также наличию исторических достопримечательностей. Кроме того, в зимние праздники в этих городах проходят развлекательные мероприятия — новогодние ярмарки, гуляния и т.д.