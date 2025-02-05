«МегаФон» ускорил интернет в аэроузлах Вологодского региона

На территории аэропорта Череповца пассажирам стали доступны скорости мобильного интернета до 50 Мбит/с, а в воздушной гавани Вологды для туристов «МегаФон» увеличил зону покрытия сети LTE на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» запустил дополнительный слой 4G в поселке Дорожном и деревне Ботово, примыкающих к самым крупным аэропортам региона. В результате удалось ускорить передачу данных и расширить емкость сети не только для пассажиров и сотрудников транспортных хабов, но и для местных жителей. Теперь путешественники, находясь в Череповецком аэропорту могут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами по прилету и в ожидании рейса на более высоких скоростях мобильного интернета, а вологжане, живущие неподалеку совершать покупки, работать и учиться удаленно.

«В любом городе воздушные ворота являются местом массового скопления людей, особенно в новогодние праздники и период летних отпусков. Чтобы наши абоненты могли чувствовать себя комфортно мы запустили дополнительно слой 4G в низкочастотном диапазоне на территории Вологодского аэропорта, расширив зону покрытия на несколько километров. После проведенной модернизации потребление интернет-трафика пассажирами выросло на 32%», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

Востребованность услуг связи в залах ожидания воздушных гаваней региона подтверждают аналитики оператора. Ежемесячно улетающие и прилетающие пассажиры используют в аэропортах Вологды и Череповца около 3 ТБ данных. Такого объема хватило бы, чтобы 1,5 тыс. раз посмотреть фильм «Экипаж» в HD-качестве. Кроме того, в аэропорту любят общаться по телефону — около 12 тыс. минут проговорили абоненты «МегаФона» за декабрь 2024 г.

Чаще всех в онлайн выходили туристы и командированные из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, и Ярославля. В основном они смотрели видео в соцсетях и переписывались в мессенджерах.