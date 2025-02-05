Половина пользователей нейросетей пожаловались на региональные ограничения зарубежных нейросетей

Склонность к сочинительству и проблемы с доступностью зарубежных нейросетей вошли в тройку самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются пользователи ИИ-решений, выяснила профессиональная социальная сеть «Сетка». Последнее особенно критично, учитывая, что зарубежные нейросети предпочитают абсолютное большинство пользователей, в то время как российскими аналогами доволен лишь каждый шестой. Об этом CNews сообщили представители «Сетки».

Абсолютное большинство россиян используют нейросети в работе и в жизни, при этом почти половина опрошенных (41%) — только в работе. В основном это ведущие специалисты (49%) и топ-менеджеры (42%), тогда как младшие сотрудники и специалисты среднего звена применяют их реже (39% и 35%).

Самой популярной нейросетью для работы ожидаемо оказался ChatGPT — им пользуются подавляющее большинство опрошенных (86%). По сравнению с продуктом OpenAI остальные нейросети в России куда менее популярны. Например, занявшими второе и третье места по популярности Midjourney и YandexGPT используют 47% и 42% респондентов. Kandinsky — 25%, «Шедеврум» (24%). В десятку самых используемых нейросетей также вошли Dall-E (23%), GigaChat (20%), Claude (12%), Sora (9%) и AI Search (9%).

Специалисты используют нейросети в основном для генерации изображений (66%), планирования работы над проектами (48%) и написания технических заданий (36%). Реже — в качестве вспомогательного инструмента для анализа данных (30%), создания презентаций (22%) и составления дорожных карт (14%).

В повседневной же жизни нейросети применяют в основном для работы с текстом на русском и иностранных языках — для написания, рерайта, проверки орфографии, грамматики и пунктуации и т.д. (62%), для поиска информации (59%) и генерации изображений (53%). Реже — в качестве переводчика (34%) и инструмента для составления резюме (24%). Каждый седьмой (15%) ищет с помощью нейросетей фильмы и музыку на основе своих предпочтений. Каждому восьмому (12%) нейросети помогают составлять рацион. А каждый десятый использует их для поиска товаров по более выгодным ценам.

Чаще других нейросетями для решения рабочих задач пользуются респонденты старше 25 лет (46%), тогда как юные участники опроса (в возрасте от 18 до 24 лет) используют их в равной степени как в работе, так и в быту или для развлечения (60%).

Подавляющее большинство опрошенных используют бесплатные версии нейросетей (70%). Экономят в основном «джуны» (80% из числа респондентов, занимающих младшие позиции) и рядовые специалисты (70%). В то же время среди старших специалистов и топ-менеджеров доля желающих платить за дополнительные функции больше (она составляет 39%).

Абсолютное большинство респондентов считают более эффективными зарубежные нейросети (83%), тогда как предпочтение отечественным решениям отдают всего 17%. Например, так отвечали почти все опрошенные топ-менеджеры (94%). В числе популярных иностранных нейросетей, в частности, ChatGPT-4o, Midjourney, Stable Diffusion и DALL-E.

Качеством работы нейросетей респонденты в целом довольны (87%), хотя почти все они и отмечают, что без сложностей не обходится. Например, почти половина опрошенных сетуют на трудности с доступом к зарубежным нейросетям и региональные ограничения (45%); свыше трети замечали, что нейросети периодически придумывают недостоверную информацию (35%), а почти треть находили ошибки в выполнении технического задания (30%).