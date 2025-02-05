RetailCRM: в 2025 г. ретейлеры по-прежнему делают ставку на маркетплейсы

Аналитики платформы RetailCRM спросили 750 владельцев и управленцев розничного бизнеса какие каналы продаж они собираются развивать в 2025 г. и выяснили, что маркетплейсы по-прежнему остаются приоритетным направлением. 64% розничных предпринимателей уже работают на маркетплейсах. Более того, для трети этой когорты маркетплейсы — единственный канал продаж. Оффлайн-точки есть у 53% респондентов, а собственный независимый интернет-магазин — у 30% (в этом вопросе была дана возможность выбрать несколько вариантов). Об этом CNews сообщили представители RetailCRM.

Новый канал продаж в 2025 г. собираются открыть 68% опрошенных ретейлеров. Большинство (58%) выйдут на новые дополнительные маркетплейсы; 35% откроют дополнительные торговые оффлайн-точки, а 12% откроют традиционный магазин впервые. Впервые собственный интернет-магазин откроют 29%, а 26% — дополнительный, к уже существующим собственным сайтам. Впервые на маркетплейсы выйдут 26% респондентов.

В ответ на вопрос «Какой канал продаж будет самым доходным в 2025 г.?» большинство (62%) называют маркетплейсы; 22% делают ставку на независимый интернет-магазин, а 16% — на офлайн.

«Опрос показывает, что большинство ретейлеров понимают важность разных каналов. Об этом задумываются, прежде всего, те, кто не случайно занялся розничными продажами и кто собирается строить устойчивый бизнес. В последнее время почти каждый год случаются события, которые сильно влияют на бизнес. Устойчиво развиваются продавцы, которым важно не просто поскорей реализовать товар и получить прибыль здесь и сейчас, а кто нацелен заниматься этим долгие годы. Для этого необходимо работать над улучшением клиентского сервиса и получать повторные продажи, что на одних лишь маркетплейсах делать невозможно — здесь нужны собственные каналы продаж», – сказал Андрей Юкин, директор по развитию RetailCRM.

Опрос проводился с 22 по 29 января 2025 г. среди 750 респондентов с помощью онлайн-анкетирования. Размеры бизнеса участников опроса: 63% — микро (выручка до 120 млн руб. в год), 17% — малый (до 800 млн руб.), 15% — средний (до 2 млрд руб.), 5% — крупный (от 2 млрд руб.).