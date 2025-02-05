Sitronics Group расширила функциональность платформы для построения частных сетей pLTE

Разработчики Sitronics Group усовершенствовали ядро платформы коммутации Sitronics Private Mobile Core для развертывания беспроводных частных сетей pLTE. После обновлений программного продукта пропускная способность в защищенном периметре теперь может составлять до 10 Гбит/с на кластер, что в 10 раз выше средней скорости широкополосного соединения. Таких результатов удалось добиться в рамках проекта на предприятии российского горно-металлургического холдинга, где с помощью технологий ИТ-компании Sitronics Group была создана система критических телекоммуникаций, включая голосовую и видеосвязь – как персональную, так и групповую. Скорость передачи данных в восходящем/нисходящем потоке составила более 100 Мб/с, а задержка – не более 20 мс.

Решение Sitronics Group дает возможность подключать до 10 тыс. абонентов, включая устройства интернета вещей (IoT). Также разработчиками были встроены алгоритмы детектирования DDoS-атак и аномалий трафика в режим реального времени, что кратно усиливает уровень информационной безопасности.

«Расширение функциональности ядра pLTE – одна из стратегических задач в условиях растущих требований к современным сетям связи и совершенствовании рынка телекоммуникаций. Это касается увеличения пропускной способности для передачи данных, снижения задержек, повышенной безопасности. Кроме того, современные сети должны легко масштабироваться и обеспечивать совместимость с новыми стандартами и технологиями. Поэтому в наших планах до конца этого года завершить доработку решения до полного соответствия требованиям к сетям пятого поколения с поддержкой функции VoNR – новейшего стандарта связи 5G, обеспечивающего самое высокое качество голосовой связи», – сказал вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.

Он также отметил, что в перспективе благодаря платформе коммутации Sitronics Private Mobile Core появится возможность организовывать сбор телеметрии с умных датчиков и контроллеров АСУТП. Платформа Sitronics Private Mobile Core соответствует требованиям Минцифры РФ и внесена в реестр российского ПО, что позволяет избежать зависимости от иностранных вендоров.