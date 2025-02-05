Связисты расширили сеть 4G в новостройках самого крупного города на Ямале

Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование около микрорайона Славянский в Новом Уренгое. Современная инфраструктура поддерживает передачу данных в сети четвертого поколения сразу в трех диапазонах, что обеспечивает жителям и гостям ЖК широкий радиус распространения сигнала связи и комфортные скорости мобильного интернета до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Микрорайон Славянский – один из самых новых в городе, который называют «газовой столицей» России. Квартиры здесь используются в качестве арендных для высококвалифицированных специалистов, приехавших работать на Ямал. А основная часть жилья в современных высотках предназначена для жителей, расселенных из аварийных домов и переселенцев из села Газ-Сале.

Новое телеком-оборудование, установленное инженерами «МегаФона», работает в трех диапазонах LTE: низкочастотный позволяет улучшить проникновение сигнала внутрь зданий, снять нагрузку с близлежащих базовых станций, а два высокочастотных обеспечивают емкость сети и скорость мобильного интернета. По свежим замерам специалистов она может достигать 100 Мбит/с.

Помимо высокоэтажной жилой застройки в микрорайоне расположены социальные объекты: крупный образовательный центр «Арктический лицей», детский сад, МФЦ, а также офисы нефтегазовых компаний. Быстрый мобильный интернет и новое качество связи оценят и сотрудники строительной компании, ведущей работы на территории соседнего жилого комплекса.

«Новый Уренгой – самый крупный город на Ямале, деловой центр региона. Мы понимаем, как важны скоростные сети связи и для жителей, и для промышленного сектора. За последний год объем передачи данных в 4G увеличился здесь на 18%. Чтобы при активно растущем трафике наши абоненты могли быть всегда на связи с деловыми партнерами и своими близкими, без задержек загружать или выкладывать контент – мы расширяем инфраструктуру и сеть четвертого поколения в локациях, где цифровые коммуникации наиболее востребованы», – отметил Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе.

По данным специалистов компании, в январе жители и гости микрорайона прокачали в зоне действия нового телеком-объекта объем данных, которого хватит на скачивание 18 тыс. фильмов в высоком качестве или на 47 тыс. часов режима видеоконференции. Объем сопоставим с трафиком в ЖК крупного столичного города. Также абоненты «МегаФона» стали чаще общаться с помощью голосовых вызовов в VoLTE – технология позволяет совершать звонки с высоким качеством передачи голоса, используя интернет-соединение.