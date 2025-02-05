CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Татарстанцы стали чаще выезжать за город

У жителей городов республики вырос интерес к сельской жизни. С начала зимы количество горожан, посещающих небольшие поселения региона, увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Наибольшая активность наблюдается в выходные дни. Об этом сообщили аналитики «МегаФона» в исследовании, основанном на обезличенных данных абонентов.

В селе Тетеево Лаишевского района был зафиксирован максимальный прирост гостей из городов. В населенном пункте, расположенном вблизи Волги, их число этой зимой увеличилось в три раза. Село Салауши Агрызского района продемонстрировало двукратный рост горожан. Исенбаево в том же районе заняло третье место по динамике, нарастив число посетителей на 79%.

Чаще всего абоненты оператора выбираются за город по выходным. Количество приезжих увеличивается уже в пятницу, а в субботу и воскресенье превышает средние показатели недели на 10%.

«С развитием технологий сельские каникулы часто превращаются в сельские будни. Суммарный интернет-трафик гостей в поселках, деревнях и селах республики увеличился на 20%. Наличие связи и доступа к интернету делают пребывание за городом привлекательным вариантом для тех, кто стремится к гармонии с природой и одновременно не желает отказываться от преимуществ использования цифровых сервисов», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Для обеспечения комфортного доступа к услугам связи, за последние полгода оператор улучшил действующее оборудование в малых поселениях по всей республике. Специалисты перевели частоты, используемые в сетях 2G и 3G, в стандарт LTE в деревнях Улитино, Паново, Кузяково, Старый Пукшинер, Белоус и в других 80 небольших населенных пунктах 29 районов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

Власти хотят создать в России реестр оборудования для майнинга

Новый бэкдор кормит киберпреступников их же пилюлями: Glutton атакует киберкриминальный мир

Власти обвинили Ozon и Wildberries в продаже товаров со скидками без разрешения продавцов

Вопреки всем правилам Apple на iPhone появилось первое порноприложение

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще