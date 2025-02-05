Татарстанцы стали чаще выезжать за город

У жителей городов республики вырос интерес к сельской жизни. С начала зимы количество горожан, посещающих небольшие поселения региона, увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Наибольшая активность наблюдается в выходные дни. Об этом сообщили аналитики «МегаФона» в исследовании, основанном на обезличенных данных абонентов.

В селе Тетеево Лаишевского района был зафиксирован максимальный прирост гостей из городов. В населенном пункте, расположенном вблизи Волги, их число этой зимой увеличилось в три раза. Село Салауши Агрызского района продемонстрировало двукратный рост горожан. Исенбаево в том же районе заняло третье место по динамике, нарастив число посетителей на 79%.

Чаще всего абоненты оператора выбираются за город по выходным. Количество приезжих увеличивается уже в пятницу, а в субботу и воскресенье превышает средние показатели недели на 10%.

«С развитием технологий сельские каникулы часто превращаются в сельские будни. Суммарный интернет-трафик гостей в поселках, деревнях и селах республики увеличился на 20%. Наличие связи и доступа к интернету делают пребывание за городом привлекательным вариантом для тех, кто стремится к гармонии с природой и одновременно не желает отказываться от преимуществ использования цифровых сервисов», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Для обеспечения комфортного доступа к услугам связи, за последние полгода оператор улучшил действующее оборудование в малых поселениях по всей республике. Специалисты перевели частоты, используемые в сетях 2G и 3G, в стандарт LTE в деревнях Улитино, Паново, Кузяково, Старый Пукшинер, Белоус и в других 80 небольших населенных пунктах 29 районов.