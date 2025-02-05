В 2024 году госзаказчики сэкономили более 570 млрд рублей

В 2025 г. исполняется 25 лет с момента появления в России системы федеральных округов, которые были созданы указом Президента России от 13 мая 2000 г. Сейчас в России восемь округов, сформированных по географическому принципу. Эксперты «РТС-тендер», входящей в группу компаний наряду с площадкой B2B-Center и платформой для бизнеса OTC, изучили открытые данные единой информационной системы (ЕИС) и определили объемы государственных закупок в разрезе федеральных округов в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «РТС-тендер».

Всего по итогам 2024 г. в рамках по 44-ФЗ и 223-ФЗ по всем федеральным округам проведено почти 4,3 млн закупочных процедур, их начальная максимальная цена составила 19 трлн 342 млрд рублей. Уже заключены контракты на 15 трлн 642 млрд рублей. Экономия при их оформлении на сегодня составляет 571,6 млрд руб.

Больше всего госзакупок проводит Центральный федеральный округ. По данным ЕИС, закупки здесь размещают 27,5 тыс. заказчиков в рамках 44-ФЗ и 4,9 тыс. заказчиков по 223-ФЗ. Всего они опубликовали около 1,1 млн процедур на сумму 7 трлн 612 млрд руб. В т.ч. заказчики по 44-ФЗ опубликовали 824 тыс. заявок, НМЦ которых превысила 4 трлн 372 млрд руб. Общая сумма уже заключенных в ЦФО контрактов на сегодня составила более шести трлн 100 млрд руб., а экономия – 174 млрд руб.

Второе место занимает Приволжский федеральный округ. В 2024 г. в ПФО заказы размещали 26,9 тыс. заказчиков в рамках 44-ФЗ и 5,8 тыс. заказчиков – по 223-ФЗ. В течение года они опубликовали 762 тыс. заявок на сумму два трлн 643 млрд руб. Из них – 579 тыс. процедур с НМЦ 1 трлн 619 млрд руб. пришлись на закупки по 44-ФЗ. Объем уже заключенных контрактов составляет два трлн 214 млрд руб., сэкономлено при их подписании 76 млрд руб.

Северо-Западный федеральный округ по объему закупок находится на третьем месте. На Северо-Западе число заказчиков по 44-ФЗ составило 11,9 тысяч, в рамках 223-ФЗ – 2,7 тысячи. Всего в 2024 г. они разместили 526 тыс. заявок, из которых 427 тыс. пришлось на сектор 44-ФЗ. НМЦ опубликованных заявок составила около двух трлн 397 млрд руб., в т.ч. один трлн 422 млрд руб. – в рамках 44-ФЗ. Общая сумма заключенных в СФЗО контрактов превысила два трлн 67 млрд руб., при этом сэкономлено 63,4 млрд руб.

«По нашему мнению, многие закупки организуются из центральных офисов заказчиков, но осуществляются для конкретных регионов. При этом экономия отдельных процедур может достигать 10% за счет большого количества предложений в результате прозрачности и дополнительных сервисов по привлечению поставщиков на самой площадке», – сказал генеральный директор «РТС-тендер» Владимир Лишенков.

На «РТС-тендер» — универсальной федеральной электронной площадке для проведения всех современных видов закупок в электронной форме — проводятся госзакупки по 44-ФЗ, закупки компаний с государственным участием по 223-ФЗ, коммерческие закупки, закупки малого объема, имущественные торги, закупки по 615-ПП. Площадка сотрудничает со всеми субъектами России и крупным бизнесом, обеспечивая бесперебойное взаимодействие с ЕИС в сфере закупок и защиту информации в соответствии с самым высоким первым классом защищенности.