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Выпуск нового релиза программного ВКС-сервера VideoMost 9.5 для корпоративных коммуникаций

Российский производитель программного обеспечения Spirit объявляет о выпуске нового релиза программного ВКС сервера VideoMost 9.5 для корпоративной мобильности и совместной работы. В продукт VideoMost добавлены функции, повышающие удобство установки и развертывания продукта в корпоративной сети заказчика, надежность и безопасность его использования. Об этом CNews сообщили представители компании Spirit.

Новый релиз позволяет администратору сервера: в автоматическом режиме устанавливать и настраивать все компоненты сервера VideoMost; устанавливать сервер VideoMost для работы под управлением актуальных версий ОС Linux RHEL 7.9-8.10 и Debian 11/12; массово устанавливать клиентское ПО продукта на персональные компьютеры пользователей и использовать существующие в организации групповые политики для управления установленным ПО; использовать расширенные функции веб-интерфейса администратора для упрощения управления кластером серверов VideoMost; в режиме реального времени отслеживать загрузку серверов кластера по большому количеству параметров; в интерфейсе администратора объединять в единый отчет статистику объективных показателей качества, что позволяет даже при очень большом количестве звонков оперативно находить и исправлять возникающие у пользователей проблемы.

Новые дополнительные возможности работы со статистикой качества звонков также добавлены в интерфейс прикладного программирования (API) сервера и клиентского ПО, что повышает удобство и надежность работы VideoMost SDK в случае его встраивания в приложения и сервисы сторонних производителей, такие как мобильные платежи, заказ товаров и услуг, личные кабинеты, телемедицина и пр.

Безопасность использования продукта в новом релизе усилена за счет: интеграции с сетевым протоколом Kerberos, который использует криптографический ключ для взаимной аутентификации сервера и клиентского ПО перед установлением связи между ними, что позволяет пользователю подключаться к серверу без дополнительного ввода логина и пароля; поддержки системы идентификации и управления доступом с открытым исходным кодом в дополнение к возможности использования коммерческих сервисов; дополнительных мер защиты продукта от его несанкционированного использования.

«Spirit всегда внимательно слушает корпоративных пользователей продукта VideoMost и непрерывно работает над развитием его функционала, улучшением удобства и повышением надежности и безопасности его использования, – сказал Андрей Свириденко, председатель правления Spirit и генеральный директор VideoMost. – Мы благодарны нашим заказчикам как в России, так и за рубежом, которые помогают нам совершенствовать VideoMost и по достоинству оценивают его качество».

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